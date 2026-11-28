28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El río Chira, ubicado en la región Piura, registró un incremento de su caudal que encendió las alertas de las autoridades ante el riesgo de crecidas. De acuerdo con un comunicado difundido por la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (Comando FEN), el afluente alcanzó los 1,727.48 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 06:00 horas del sábado 28 de noviembre de 2026.

La medición fue realizada en la estación Puente Simón Rodríguez y evidenció que el caudal se encuentra por encima del umbral rojo establecido en 1,300 m³/s. Esta condición representa un escenario de atención para las autoridades, debido a que el incremento del volumen de agua puede generar situaciones de riesgo en las zonas cercanas al cauce.

Río Chira supera el umbral rojo: ¿qué significa esta alerta?

El registro de 1,727.48 m³/s supera en 427.48 m³/s el umbral rojo de crecida establecido para el río Chira. Este indicador permite identificar condiciones de alerta frente al comportamiento del caudal y la posibilidad de afectaciones en las zonas expuestas.

La vigilancia de la ANA resulta fundamental para conocer la evolución del afluente y comunicar oportunamente cualquier cambio que pueda incrementar los riesgos. Asimismo, el seguimiento permitirá que las autoridades cuenten con información para adoptar las medidas correspondientes ante posibles emergencias.

Si bien el comunicado no precisa sectores afectados ni dispone evacuaciones generales, sí advierte sobre la importancia de que los ciudadanos adopten medidas preventivas y eviten exponerse a situaciones peligrosas.

Comunicado

¿Qué recomendaciones deben seguir los pobladores?

Ante esta situación, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del río, con el objetivo de proporcionar información oportuna a las autoridades competentes y a la población.

Las autoridades difundieron tres recomendaciones principales para reducir la exposición de la población ante posibles emergencias relacionadas con las lluvias y el incremento de los caudales.

En primer lugar, exhortaron a mantenerse alejados de las quebradas y zonas propensas a huaicos. También pidieron no cruzar ríos, quebradas ni calles inundadas, debido al peligro que representan las corrientes de agua. Finalmente, indicaron que las personas que se encuentren en zonas de riesgo deben evacuar hacia lugares seguros.

El incremento del caudal del río Chira mantiene en alerta a Piura y demanda especial atención de las autoridades y ciudadanos. La vigilancia permanente y el cumplimiento de las recomendaciones preventivas serán fundamentales para reducir los riesgos y proteger a las familias que viven cerca del afluente.