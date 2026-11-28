28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con carteles y reclamos en los exteriores de la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, un grupo de padres de familia exigió la devolución de más de S/10 mil que, según denuncian, habrían sido retirados irregularmente de los fondos de la Asociación de Padres de Familia (Apafa). Los cuestionamientos están dirigidos contra el expresidente de la organización, Alfonso Choque Cutipa.

La tesorera de la Apafa, Yesenia Aguilar, explicó que los recursos provenían de las cuotas aportadas por los padres de familia: S/170 por cada estudiante nuevo y S/70 por los alumnos antiguos. La recaudación comenzó entre abril y mayo del año pasado y permitió que la cuenta mancomunada, abierta en el Banco de Crédito del Perú (BCP) a nombre de ambos representantes, alcanzara un saldo de S/15,689.30.

Sin embargo, poco antes de marzo de este año, Aguilar habría detectado diversas transferencias realizadas mediante aplicativo bancario desde dicha cuenta hacia cuentas personales de Choque Cutipa. Según sostuvo, estas operaciones no contaban con autorización o conocimiento de la asamblea general de padres de familia. Ante ello, indicó que logró salvaguardar los últimos S/5,700 con autorización de la asamblea, señalando haberlos retirado en informado a los padres de familia.

La tesorera relató que inicialmente creyó que los movimientos podían corresponder a operaciones fraudulentas, por lo que emitió quejas a la entidad bancaria; no obstante, posteriormente los habría relacionado con el expresidente, pues las transferencias iban a una cuenta específica y hacia pagos de planes de telefonía. Según su versión, al ser cuestionado durante una reunión, este habría señalado que se confundió de cuenta y asumió el compromiso de devolver los recursos.

Aguilar indicó que el primer plazo de devolución fue fijado para el 8 de mayo. Posteriormente, se suscribió un acta ante el director del plantel, Óscar Rufo Tintaya Cárdenas, en la que se estableció como nueva fecha límite el 22 de octubre, esta última firmada por los miembros de la Apafa y el propio director. Sin embargo, aseguró que el dinero aún no ha sido restituido.

La representante también manifestó que cuenta con estados de cuenta que respaldan lo dicho. "Tengo y he presentado documentación ante la dirección del colegio y al Ministerio Público para denunciar el presunto delito de apropiación ilícita, porque esto no puede seguir ocurriendo sin explicación y no puede mancharse mi honor como tesorera, porque la responsabilidad termina cayendo sobre mi cuando yo no he hecho ningún movimiento de ese dinero, que es necesario para atender las necesidades del colegio", dijo.

Mientras tanto, los padres continúan exigiendo que se esclarezca el destino de los recursos y se concrete su devolución. Al lugar llegó el representante de las Coordinapafas en Tacna, Jimy Salazar, quién destacó que los padres tienen la facultad de auto convocarse para tratar el tema, incluso sin presencia del presidente.

"Me hubiera gustado enterarme antes de lo que está pasando y reunirme con ustedes. Si la dirección del colegio no les está apoyando para solucionar el problema o para exigir que el presidente devuelva el dinero, así como hacer reuniones de emergencia, ustedes pueden autoconvocarse e informar y rendir cuentas de lo ocurrido incluso proceder legalmente ante la UGEL, para que se apliquen las medidas, hay una investigación que tendrá que seguir su curso, por apropiación ilícita y por robo sistemático", indicó.

El reclamo se mantiene a la espera de que el presidente de la APAFA brinde su versión sobre las transferencias cuestionadas y los compromisos de devolución señalados por la tesorera. Hasta el momento, el presidente no se ha pronunciado por nuestro medio ni ha acudido a la institución ha reunirse con los padres de familia.