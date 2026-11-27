27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, Rafael Belaúnde Llosa y Marco Vinelli, respectivamente, llegaron esta tarde a la región Piura para supervisar los trabajos de evacuación del agua acumulada en la urbanización Ignacio Merino, producto de las lluvias extremas que azotaron a la ciudad en las últimas 24 horas.

Tras los embates de la naturaleza, desde el Poder Ejecutivo han dispuesto su respuesta inmediata para acompañar, atender y reforzar sus acciones en favor de la población norteña. Cabe precisar que, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la alerta para precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa norte del país se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

Afirman que se quedarán hasta se retire la totalidad del agua de la vía pública

Ambos miembros del Gabinete Ministerial verificaron la operatividad del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), labor que consiste, en que el agua acumulada sea enviada el río Piura.

Cabe precisar que, las intensas lluvias provocaron que el nivel del agua superara la altura del tablero eléctrico, ocasionando la interrupción temporal del funcionamiento del sistema.

Ante esta situación, fue instalado un transvasador de agua para reducir el nivel de inundación y restablecer la operatividad del SARES lo antes posible, trabajo que finalmente fue logrado en el transcurso de la tarde.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, no solo dispuso la instalación de un segundo transvasador para acelerar la evacuación del agua acumulada en la zona crítica, también aseveró que se quedará, junto a su par de Defensa, hasta se retire la totalidad del agua de la vía pública.

"La presidenta Fujimori nos ha señalado que debemos estar aquí atendiendo, tratando de sacar el agua lo más rápido posible. Nos vamos a quedar hasta que salga agua", indicó.

No obstante, pese a la emergencia suscitada desde el jueves 26 de noviembre, el ministro mencionó que ayer no han encontrado a las autoridades regionales y locales, lo que ha generado su indignación porque para hacerle frent al Niño, se requiere la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.

Presidenta Keiko Fujimori se sumará a las operaciones en el norte del país

Tras el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció que en las próximas horas viajará a Piura y Tumbes. Asimismo, se solidarizó con los pobladores afectados por las fuertes precipitaciones.

"Quiero enviar mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y Piura que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas estaré viajando", mencionó Fujimori Higuchi.

En la previa, la mandataria envió una carta al titular del Senado, Miguel Torres, donde anunció la cancelación de su viaje a Colombia para el próximo el 3 de diciembre y que esta mañana iba a debatirse en la Cámara Baja.

"En atención a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente la región Piura como consecuencia de las intensas lluvias y a la necesidad de priorizar las acciones gubernamentales destinada a atender a la población afectada, se ha decidido suspender la realización del referido encuentro binacional", menciona el documento.

Como recuerda, la mandataria iba sostener un encuentro con su par colombiano, Abelardo de la Espriella, en el marco del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia que iba desarrollarse en Barranquilla.

Desde el Gobierno peruano aseveran que acompañará a la población y adoptarán todas las acciones necesarias en favor de salvaguardar la seguridad y la vida de la población.