27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, Hildebrando Antón, alcalde de Tumbes, sostuvo que según el código SIGPAC se ha registrado aproximadamente 700 personas entre damnificadas y afectadas, pero que dicha cifra puede aumentar, sin embargo, no son evacuadas. Ante ello enfatizó que se está entregando ayuda humanitaria, pero que "no es suficiente" para todos los barrios afectados.

Tumbesinos necesitan asistencia

Señaló que en el código SIGPAC que cuenta el municipio ya hay más de cinco centenares de pobladores que han resultado afectados por las intensas lluvias en la región. Aseguró que la asistencia con la que cuentan no ha sido suficiente para atender las necesidades de sus vecinos.

"Ya hay aproximadamente 700 personas entre damnificadas y afectadas y estamos ingresando más en medida de que se están produciendo los hechos, esa es la situación. Estamos entregando ayuda humanitaria, pero no es suficiente", mencionó la autoridad edil.

Precisó que los barrios donde es requerida la ayuda son Ciudadela Noe, Pampa Grande, barrio Las Mercedes, Ciudadela Los Jardines, Salamanca o el barrio San José. Indicó que todas las zonas son afectadas en Tumbes, desde las bajas como las altas, que por lo general, no cuentan con pavimentación y con casas precarias.

"Todavía no hemos evacuado, tenemos los albergues listos cuando haya la oportunidad de adecuarlos en el coliseo Terranova. Tenemos un hospital para el tema del dengue en el colegio Mafalda Lama... No hay necesidad todavía de evacuar, pero si son afectados", sostuvo Antón Navarro.

Crecida de ríos en Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que desde las 03:00 de la madrugada del jueves último y 08:00 a.m. de la mañana de este viernes se registraron importantes crecidas en los ríos Tumbes y Chira, a causa de las intensas lluvias. Advirtió que esto podría seguir por la continuidad de precipitaciones.

De acuerdo con la información brindada, el río Tumbes alcanzó un caudal máximo de 2127,09 m³/s a las 03:00 a.m. en la estación hidrológica Cabo Inga. Esto superó el umbral rojo en la estación El Tigre, donde se registró 1964,50 m³/s a las 08:00 a.m., lo que afectó al sector Cerro Blanco y sus áreas de cultivo.

El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón, habló sobre la situación que se vive en su jurisdicción, tras las intensas lluvias, crecida de ríos y activación de caudales. Señaló que cuenta al menos unas 700 personas, entre afectadas y damnificadas.