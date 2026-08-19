DANA golpea Tacna: Municipalidades deben activar SINPAD para acelerar ayuda ante emergencias y daños

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La presencia de la DANA ocasionó lluvias, fuertes vientos y nevadas en diferentes sectores de Tacna, mientras las municipalidades afrontan cuestionamientos por la demora en registrar las emergencias mediante el SINPAD, sistema necesario para identificar a las personas afectadas y canalizar la ayuda humanitaria. Tito Chocano Rabanal, director de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y COER, informó que hasta el momento solo tres distritos habían activado códigos para registrar daños.

De acuerdo con el funcionario, se reportaron 20 familias afectadas en Ciudad Nueva, 60 en otro sector y 26 en Sama, mientras se esperaba la consolidación de los empadronamientos para determinar el número total de personas perjudicadas. En el caso de los fuertes vientos, también se aguardaban reportes de Curibaya, Camilaca y Cairani, principalmente en las zonas altas.

"Solamente dependemos en este momento de que las instituciones municipales asuman su responsabilidad y podamos saber o cuantificar la cantidad de afectaciones que ha habido", señaló Chocano, al explicar que la atención regional depende de la información que remitan las autoridades locales.

Nieve afecta zonas altas

La emergencia también alcanzó las zonas altoandinas, donde se registraron entre 15 y 30 centímetros de nieve. El kilómetro 72 de la carretera hacia la zona alta se encontraba en proceso de verificación, mientras se coordinaba con la Policía la posibilidad de trasladar maquinaria para garantizar la transitabilidad.

En la carretera Costanera, el Gobierno Regional intervino varios puntos afectados por deslizamientos y activación de quebradas. Entre los sectores atendidos estuvieron los kilómetros 68.5, 71.5, 74, 79 y 87.

En el kilómetro 109, pasando Punta Picata en dirección a Ilo, se detectó además una posible afectación de la plataforma vial debido a filtraciones. Ante el riesgo de hundimiento, se coordinó el cierre del tránsito hasta que Provías Nacional realice la evaluación correspondiente.

Exigen mayor capacidad de respuesta

Chocano recordó que las municipalidades constituyen el primer nivel de respuesta ante una emergencia y, por ello, deben contar con personal capacitado, logística y bienes humanitarios para atender oportunamente a la población.

El funcionario explicó que la ayuda del Gobierno Regional puede activarse cuando la capacidad de respuesta del municipio y de la provincia resulte insuficiente. Sin embargo, para entregar bienes humanitarios es indispensable contar previamente con información oficial sobre las personas afectadas y damnificadas.

También cuestionó que algunos distritos todavía no hayan activado sus códigos SINPAD, pese a que existen sectores donde se han reportado daños. Según explicó, esta herramienta permite registrar las emergencias y sustentar las posteriores solicitudes de atención.

"El Gobierno Regional no tiene apertura de códigos, solamente lo tienen las autoridades locales. Porque esa es la instancia del primer nivel de gobierno para la respuesta", precisó Chocano.

No hay pedidos de emergencia

Respecto a la posibilidad de declarar el estado de emergencia por los efectos de la DANA, Chocano aclaró que las municipalidades y el Gobierno Regional tienen la facultad de solicitar dicha medida. Sin embargo, precisó que la decisión final corresponde al Gobierno Central, previa evaluación de la situación.

El director del COER señaló que, hasta el momento de la entrevista, ninguna de las 28 jurisdicciones de la región había presentado una solicitud de declaratoria de emergencia relacionada con esta situación.

Mientras continúan las evaluaciones por lluvias, vientos y nieve, las autoridades mantienen la vigilancia de las zonas vulnerables. Chocano reiteró que las municipalidades deben activar oportunamente el SINPAD para permitir una respuesta rápida y efectiva frente a los efectos de la DANA.