Emergencia en Arequipa: fuerte incendio se reporta en hospital regional Honorio Delgado Espinoza

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio de grandes proporciones se registra en las inmediaciones del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en la región Arequipa. Hasta el lugar han acudido unidades de bomberos para mitigar el fuego, mientras que las causas del hecho aún son desconocidas.

Voraz incendio se registra en hospital regional Honorio Delgado Espinoza

Este miércoles, 19 de agosto, se suscita un voraz siniestro en el principal hospital que tiene la Ciudad Blanca en donde las llamas de feugo están consumiendo toda la parte posterior de sus instalaciones en la que albergaba por años camillas inservibles, muebles así como también vehículos de emergencia, según información recopilada por un equipo de Exitosa.

Hasta la zona de emergencia se ha apersonado la Compañía de Bomberos N° 78, 77 y 19. Han sido necesarios tres vehículos para controlar el incendio de grandes proporciones.

Como medida de precaución ante este tipo de suceso ha sido necesario que se evacúe a los pacientes del área de psiquiatría proque esto ocurre a un costado exactamente del centro de salud arequipeño.

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