La Libertad: Camioneta cae al río Marañón y deja un muerto y cuatro desaparecidos en Sánchez Carrión

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una camioneta 4x4 de color rojo cayó al río Marañón en el anexo Chagualito, distrito de Chorco, provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad. El accidente ocurrió alrededor de las 07:15 horas del 31 de octubre, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad.

El vehículo, que llevaba la inscripción "Dios es amor", transportaba cinco personas y una carga de pollos. Por causas aún en investigación, el conductor perdió el control del vehículo y cayó por un abismo hasta las aguas del Marañón, un río de fuerte corriente que atraviesa varias provincias del nororiente peruano.

Un fallecido y cuatro desaparecidos

Hasta el momento, las autoridades han rescatado un cuerpo sin vida, mientras que cuatro personas continúan desaparecidas.

El COER indicó que no se ha revelado la identidad de las víctimas mientras continúan las labores de reconocimiento y recuperación en la zona del siniestro.

Las intensas corrientes del río y la complejidad del terreno dificultan las tareas de rescate, que se prolongaron durante todo el día.

Los equipos de emergencia enfrentan condiciones adversas debido al aumento del caudal del Marañón, consecuencia de las lluvias recientes registradas en las provincias de Pataz, Bolívar y Sánchez Carrión.

Vecinos del sector informaron que el punto donde ocurrió el accidente es una zona de alto riesgo, con caminos estrechos y sin protección lateral, lo que incrementa la posibilidad de despistes durante los desplazamientos.

Operativo de búsqueda y rescate

Agentes de la Comisaría Rural de Chagual y miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) se desplazaron al lugar del accidente para reforzar las acciones de búsqueda y rescate. El operativo se realiza por tierra y se espera el uso de drones de la Policía Nacional para localizar a los desaparecidos a lo largo del cauce del río.

El COER La Libertad mantiene comunicación constante con las autoridades locales para coordinar la movilización de equipos de rescate y la asistencia a los familiares de las víctimas. Asimismo, se evalúa la necesidad de apoyo logístico adicional ante la magnitud del accidente.

Balance y llamado a la prevención

La tragedia registrada en La Libertad deja hasta el momento una víctima mortal y cuatro personas desaparecidas, en un hecho que evidencia los peligros de las rutas rurales en esta región andina. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en el río Marañón, mientras se investigan las causas del siniestro que enluto a las familias de las víctimas.