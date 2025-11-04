Rosalía sorprende al revelar que Santa Rosa de Lima inspiró su nuevo álbum Lux

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosalía confesó que su nuevo álbum Lux está inspirado en figuras religiosas, entre ellas Santa Rosa de Lima, a quien definió como una de las fuentes espirituales más poderosas de su proceso creativo.

Desde la Ciudad de México, la artista española ofreció una conferencia de prensa donde explicó que el disco —que se estrenará este 7 de noviembre en YouTube y demás plataformas digitales— nació tras una extensa investigación sobre santas y divinidades de distintas culturas.

"A lo largo de estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles y recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, empezar a colgar pos-its. Las canciones tienen inspiración en esas historias", explicó la intérprete de Beso.

Santa Rosa de Lima y otras divinidades inspiran a Rosalía

Durante su intervención, Rosalía reveló que cada canción del disco representa un viaje espiritual a través de distintas lenguas y creencias. La artista mencionó que grabó temas en francés, hebreo, chino mandarín y ucraniano, inspirándose en figuras como Juana de Arco, Miriam y Santa Olga de Kiev.

Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Santa Rosa de Lima, considerada Patrona de América y las Filipinas. "Hay inspiración en Santa Rosa de Lima y en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga", señaló la cantante, destacando su interés por conectar con lo divino desde la música.

Rosalía explicó que la elección de múltiples idiomas responde a su deseo de "canalizar" la energía espiritual de cada figura histórica. Este enfoque, según la artista, le permitió crear un álbum con una visión mística y multicultural.

*Caos en Madrid por presentación sorpresa de Lux

Días antes del lanzamiento, Rosalía provocó un caos en el centro de Madrid al proyectar la portada de Lux en las pantallas gigantes de Callao y Gran Vía. El evento, convocado a través de TikTok e Instagram, reunió a miles de fans en cuestión de minutos.

El Ayuntamiento de Madrid confirmó que no existía autorización expresa para dicha presentación y ha iniciado una investigación para determinar si la cantante contaba con los permisos necesarios. De comprobarse la falta, se abrirá un expediente sancionador, aunque no se considera una infracción grave.

Antes de este suceso, Rosalía ya había revelado el nombre y la fecha de lanzamiento de Lux en Times Square, Nueva York, demostrando su característico estilo enigmático. El disco será el cuarto de su carrera, tras Los ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022).

Con este nuevo proyecto, Rosalía busca trascender los límites del pop moderno y explorar lo espiritual a través de la música, consolidando una vez más su posición como una de las artistas más innovadoras del panorama internacional.