Dos vehículos de la PNP de Chimbote ardieron en fuego: Fiscalía investiga si incendio fue provocado

Durante la madrugada del 1 de noviembre, dos vehículos de la Policía Nacional del Perú comenzaron a arder en fuego, alertando a los vecinos del centro poblado San Jacinto, en el distrito de Nepeña, en Chimbote. La Fiscalía de esta jurisdicción investiga el hecho para saber si fue provocado u ocurrió de forma eventual.

Patrullas estaban fuera de servicio

Las unidades policiales de la marca surcoreana SsangYong y la otra de la japonesa Toyota, quedaron inoperables luego de ser consumidas por las llamas. Ambas se encontraban estacionadas cerca de la comisaría local y se encontraban fuera de servicio.

Para controlar el siniestro, personal del serenazgo del sector llegó con extintores y un camión cisterna, para evitar que las llamas lleguen a las viviendas cercanas o establecimientos públicos. Esto debido que estaban al lado de un centro educativo y frente a un local comunal, a menos de 100 metros de la dependencia policial.

Chimbote: Incendiaron dos patrulleros en la zona de Nepeña.



Ante ello, la Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña inició una investigación para determinar las causas del hecho. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad aledañas para determinar si el incendio inició de forma fortuita o alguna persona lo provocó.

Por su parte, la PNP no descarta que alguien lo haya hecho con alevosía, debido a los constantes operativos que realizan contra la criminalidad. A modo de represalia, unos presuntos delincuentes habrían querido cobrar venganza, vandalizando sus unidades.

Recomendaciones de los Bomberos ante los incendios

Ante un siniestro, el Cuerpo General de Bomberos del Perú tiene una serie de recomendaciones para seguir. Los nueve puntos que sugiere puede salvar más de una vida en caso de verse envuelta en una emergencia de este tipo.

Al salir del trabajo o irte a dormir, apaga las luces y desconecta todos los artefactos eléctricos.

Cuidado con las velas.

No sobrecargar los enchufes con múltiples aparatos.

Vigilar a los fumadores y colocar suficientes ceniceros en las habitaciones. No fumar en la cama y mojar las colillas antes de botarlas.

Aleja a los niños de la cocina.

Revisar la manguera y válvula de gas. En caso de tener a kerosene, mantener limpia la cocina.

Respetar las señales de emergencia y cumplir las recomendaciones de seguridad.

Preparar una lista de números de emergencia en un lugar visible (116 de los bomberos)

