MTC advierte peligro en uso de tubulares informales en dunas de Huacachina: No tienen permisos necesarios

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alerta a los visitantes y turistas respecto a los riesgos que podrían afrontar al contratar servicio de vehículos tubulares informales o no autorizados que operan en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, en Ica.

Se registran graves accidentes

A través de un comunicado, el MTC recordó un dato que para muchos puede ser desconocido, y es que se han registrado accidentes de unidades domésticas que han dejado personas fallecidas y lesionadas de gravedad, lo que evidencia la alta peligrosidad de la actividad emplea unidades sin permisos, condiciones técnicas, ni seguridad.

Según el Decreto Supremo N.º 026-2019-MTC, los vehículos tubulares deben cumplir requisitos mínimos: Contar con cinturones de seguridad de cuatro puntos, jaula antivuelco, asientos con cabezales, soldaduras certificadas y un límite máximo de antigüedad de 15 años.

MTC no tiene competencia en Huacachina

El MTC precisó que no tiene competencia directa de fiscalización dentro del ACR Laguna de Huacachina, pues la autorización y control de estos servicios corresponde a la Municipalidad Provincial de Ica, que debe garantizar que los operadores cuenten con los permisos con vigencia y se cumplan las medidas se seguridad.

Esta advertencia se realiza tras un informe de la Fiscalía Provincial del Delito de Ica, que evidencia los vehículos hechizos (no son de fábrica), también conocidos como areneros o ROV (vehículo recreativo fuera de carretera), no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su circulación y uso, según la norma vigente, y por lo tanto, no pueden tener ningún tipo de autorización para su operatividad.

Agregó que, estas unidades suelen volcarse en las dunas y causar accidentes que ocasionan lesiones e incluso pérdidas humanas. Asimismo, que son un grave peligro cuando circulan en vías formales, ya que acuden a la zona conocida como "Tierra Prometida", donde existen cocheras y talleres para estos vehículos, y a las estaciones de servicio para abastecerse de combustible.

Sobre los funcionarios públicos que avalan o promocionan el uso y la circulación de estos vehículos tubulares pueden incurrir en delitos como omisión de actos funcionales, exposición al peligro, encubrimiento personal, homicidio culposo de haber resultado, abuso de autoridad y afectación de la zona protegida, esto último debido a que se pone en riesgo el ecosistema dunar, utilizándolo como parqueo.

Es por ello que, inclusive el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha solicitado la emisión de una alerta pública nacional, con el fin de prevenir la promoción y prestación informar de estos servicios turísticos.