Deportivo Soan denuncia a la FPV por irregularidades en el pase de Mabel Olemar al Circolo Sportivo Italiano

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha estado marcado por una fuerte controversia. El Club Deportivo Soan presentó un reclamo formal ante la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) por el pase de Mabel Olemar al Circolo Sportivo Italiano, alegando una presunta vulneración al Reglamento de Afiliaciones y Transferencias.

El comunicado de Soan, emitido en horas de la madrugada de este martes 4 de noviembre, generó malestar entre los padres de familia y la comunidad estudiantil vinculada al club. La institución afirma que la deportista aún mantenía una afiliación vigente por dos años, lo cual impediría su traspaso inmediato.

De acuerdo con el documento, la jugadora firmó una afiliación válida hasta 2026, la cual fue ratificada el 16 de mayo de 2025 por la Liga Distrital Mixta de Vóleibol de Los Olivos. Soan citó además el artículo del reglamento que establece que toda voleibolista "debe permanecer al menos dos temporadas antes de cambiar de equipo".

La defensa del club y el reclamo de formalidad

En su pronunciamiento, el club de Puente Piedra aseguró que nunca emitió una carta pase para la jugadora, requisito indispensable según las normas de la FPV para que un traspaso sea válido.

"Solicitamos que la situación sea evaluada con el rigor que corresponde y que se adopten las medidas correctivas pertinentes", señala el comunicado. Asimismo, pidieron una explicación formal sobre el procedimiento seguido por la Federación, con el fin de "garantizar el respeto a la normativa vigente y a las buenas prácticas deportivas".

El club sostiene que la FPV habría vulnerado la autonomía de las partes, interviniendo en un asunto de carácter contractual entre una deportista y su institución. Para Soan, este tipo de decisiones comprometen la transparencia y credibilidad del campeonato nacional.

La posición de la jugadora y el silencio de la FPV

Por su parte, Mabel Olemar manifestó su decisión de no continuar en Soan al cierre de la temporada pasada. Aunque se intentó llegar a un acuerdo, el club se mantuvo firme en su postura de retenerla hasta cumplir el plazo reglamentario.

Finalmente, la FPV emitió el documento de liberación, permitiendo que la jugadora firmara contrato con Circolo Sportivo Italiano e iniciara la temporada con su nuevo equipo. Hasta el momento, la Federación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reclamo.

La controversia llega justo antes del enfrentamiento entre Soan y Circolo por la segunda fecha de la liga, donde Olemar será una de las protagonistas. Este caso podría sentar un precedente en las futuras transferencias dentro del voleibol nacional y reabrir el debate sobre los derechos de las jugadoras y la aplicación efectiva del reglamento federativo.

Por ahora, el balón está en manos de la Federación Peruana de Vóleibol, que deberá aclarar los pasos seguidos en el registro de la deportista para preservar la credibilidad y justicia en el torneo nacional.