Envían a prisión preventiva a dos integrantes de 'Los Zorros de Juliaca' por asalto a grifo

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras un violento asalto en Juliaca, dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Zorros de Juliaca' fueron enviados a prisión preventiva por un periodo de nueve meses, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones por robo agravado, receptación agravada y uso de documentos falsos.

El hecho ocurrió el lunes 27 de octubre, cerca de las 9:00 a.m., en el grifo Banhet, donde cinco sujetos armados interceptaron a los trabajadores y se apoderaron de 10 mil soles.

Según el informe policial, los delincuentes huyeron en una camioneta blanca de placa Z6A-547, iniciándose una persecución por parte de agentes de la Policía Nacional.

Durante la huida, el vehículo quedó varado en una trocha carrozable, lo que permitió que dos de los implicados fueran capturados cuando intentaban escapar a pie. Otros tres cómplices lograron escapar hacia el cerro Monos de Juliaca, donde continúa su búsqueda.

🔥 Duro golpe al hampa en Juliaca (#Puno). La @PoliciaPeru desarticuló la banda criminal "Los Zorros de Juliaca", implicada en robo agravado y tenencia ilegal de armas. Se incautaron armas, municiones y dinero en efectivo durante una intervención policial efectiva. 🇵🇪 pic.twitter.com/kyOtWDD28d — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 29, 2025

Identifican a los detenidos e investigan vínculos criminales

Los detenidos fueron identificados como Sebastián Fabián Callata Yucra y Jaime Pinto Payehuanca, quienes fueron presentados ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román. Durante la audiencia, la magistrada evaluó informes policiales, declaraciones testimoniales y otros elementos que los vincularían directamente con el robo.

La medida de prisión preventiva fue dictada para garantizar el desarrollo del proceso penal y evitar el riesgo de fuga. Según la resolución judicial, el periodo de internamiento preventivo se extenderá hasta el 26 de julio de 2026, tiempo durante el cual el Ministerio Público deberá reunir los elementos de convicción que sustenten una acusación formal.

El Área de Investigación Criminal (Areincri) de la PNP y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román se encuentran a cargo de las diligencias. Ambos organismos buscan determinar la participación del resto de los implicados y esclarecer la estructura de la banda criminal.

Uno de los acusados tiene antecedentes por asalto

Durante la audiencia se conoció que Sebastián Fabián Callata Yucra registra antecedentes por delitos similares, ya que en 2009 fue sentenciado a 19 años de prisión por su participación en el asalto a una entidad bancaria, donde fallecieron dos efectivos policiales.

Las autoridades consideran este antecedente un factor de peligro procesal, dado que evidencia su reincidencia y podría facilitar una eventual fuga. Por ello, el juzgado determinó que ambos detenidos permanezcan recluidos mientras se desarrollan las investigaciones.

Hasta el momento, los tres cómplices restantes continúan prófugos, y la policía mantiene operativos de búsqueda en diferentes zonas de Juliaca. Las investigaciones buscan esclarecer la procedencia del dinero robado, así como los vínculos de la banda con otros delitos cometidos en la región de Puno.

La medida judicial representa un paso clave en la lucha contra la delincuencia organizada en Juliaca, donde los constantes asaltos a establecimientos comerciales han generado preocupación entre los ciudadanos.