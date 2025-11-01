Presunto feminicidio en Arequipa: Madre halló a su hija de 20 años sin vida en el interior de su habitación

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el departamento de Arequipa, en la provincia de Castilla, la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un presunto caso de feminicidio luego de que una mujer sea hallada sin vida en su habitación.

Joven es hallada muerta en su vivienda

La mañana de este sábado 1 de noviembre una joven estudiante identificada como Tracy Bonafuen Choque, de 20 años, fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el anexo Uraca, en el distrito de Corire en la provincia arequipeña de Castilla, de acuerdo a la Policía Nacional.

Además, según información recopilada por Exitosa, el cuerpo de la fémina fue encontrado en su habitación por su madre, con las manos, los pies y la cintura amarrados con su propia ropa. Aparentemente habrían terminado ahorcándola, asimismo, presentaba golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo.

Al percatarse de ello, la progenitora de la víctima solicitó auxilio a los vecinos de la zona para intentar salvarle la vida por lo que fue trasladada a un centro de salud de Corire, pero los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En tanto, ante este posible caso de feminicidio, los familiares de la occisa Bonafuen Choque, sospechan que su enamorado podría ser el presunto responsable de acabar con su vida.

Se dio inicio a las diligencias correspondientes

Aunque las causas del deceso aún no han sido determinadas, las evidencias iniciales apuntan a un posible caso de feminicidio. Mientras tanto, hasta el lugar de los hechos se apersonaron agentes policiales de la Comisaría de Corire. Asimismo, la Fiscalía Provincial Penal de Castilla asumió la conducción de la investigación.

Adicionalmente, el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte de la mujer de 20 años y las circunstancias de este atroz suceso.

Por su parte familiares de la víctima, amigos y pobladores de Corire han exigido justicia y celeridad en las investigaciones a fin de demandar que este crimen no quede impune.

Otro macabro hallazgo

A este hallazgo, se suma otro en el que una mujer de 77 años fue encontrada sin vida en su domicilio en la Asociación Asovich sector 1 en el distrito de Characato, la madrugada del último viernes.

La adulta mayor fue hallada atada de manos y pies y con signos de violencia. Según la información preliminar, la víctima habría sido asesinada luego de descubrir a delincuentes robando un inmueble.

