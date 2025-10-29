José Jerí ofrece vuelo humanitario para trasladar restos de chofer asesinado en el Callao hacia Chiclayo

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí se comunicó con los familiares del chofer asesinado en la avenida Néstor Gambetta en el Callao, para dar sus condolencias y ofrecer un vuelo humanitario para trasladar sus restos hacia su ciudad natal, Chiclayo.

José Jerí llama a familiares de víctima

Tras el asesinato de José Esqueche, cuando conducía una combi en el Callao como parte de un ataque extorsivo tras recibir amenazas de una banda criminal que se hace llamar 'Los Chukys', el mandatario se comunicó por una llamada con la familia de la víctima, la acción fue transmitida por VíaTV Perú.

En medio del velorio del fallecido, sus familiares, que llegaron desde Chiclayo, Lambayeque, recibieron una llamada por parte del presidente José Jerí y tras la conversación, la hermana de la víctima reveló qué fue lo ofrecido.

"Lo que el presidente Jerí nos está dando el apoyo es para poder tener un vuelo humanitario donde se pueda trasladar, en este caso, a toda mi familia para el departamento de Lambayeque, que es Chiclayo, en este caso se va a llevar los restos de mi hermano. (...) Entonces estamos en coordinación aún para coordinar qué documentos nos hace falta para poder llevar", explicó.

Cabe señalar que al inicio de esta transmisión se logra escuchar parte de la llamada que sostiene el presidente con la hermana de la víctima en donde le explicaba que debía enviar ciertos documentos y le adelanta que seguramente le brindará las condolencias presencialmente antes del traslado.

Asesinato contra conductor de combi

El ataque fue ejecutado por la banda autodenominada 'Los Chukys', quienes exigían un pago diario de S/10 a los conductores de la zona. Este monto era solicitado mediante mensajes de WhatsApp, quienes se negaban a este pedido.

En la escena donde se perpetró el atentado contra Esqueche Ñigles se halló un mensaje acompañado por una bala, en el que los extorsionadores se responsabilizaban de lo sucedido y exigían comunicación para evitar más ataques.

Por ello, en horas de la mañana, compañeros de la víctima bloquearon y se movilizaron por la avenida Néstor Gambetta, además de suspender sus servicios, en protesta por los constantes asesinatos contra los transportistas.

Por este mismo caso, los transportistas de Lima y Callao anunciaron un nuevo paro de transportes para el 4 de noviembre y un apagado de motores para este miércoles 29 de octubre.

Es en este contexto que el presidente José Jerí, se comunicó con la familia de la víctima para expresar sus condolencias y ofrecerles un vuelo humanitario que saldría hoy en horas de la tarde desde el Grupo Aéreo N° 8, según informó la hermana del fallecido en América Noticias.