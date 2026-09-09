Chiclayo: falsos fieles roban bolso de joven durante misa en parroquia

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven denunció haber sido víctima del robo de sus pertenencias mientras participaba en una misa en la parroquia María Vianney, perteneciente a la diócesis de Chiclayo. El hecho ocurrió durante la ceremonia religiosa y quedó registrado por las cámaras de seguridad del templo.

La víctima se encontraba de pie y concentrada en la celebración cuando dos sujetos, que aparentaban ser feligreses, se acercaron y aprovecharon el momento para apoderarse de su bolso. Las imágenes de seguridad serán utilizadas para tratar de identificar a los responsables.

Dos sujetos aprovecharon el descuido

De acuerdo con la denuncia, los presuntos delincuentes ingresaron a la parroquia como si fueran asistentes habituales de la misa. Uno de ellos llevaba una camisa celeste, mientras que el segundo vestía una casaca roja.

Ambos habrían esperado el momento adecuado para cometer el robo sin levantar sospechas entre las personas que participaban en la ceremonia. Tras tomar el bolso, se retiraron del lugar con las pertenencias de la víctima.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Inseguridad dentro de una iglesia. Un joven denunció que fue víctima del robo de sus pertenencias mientras escuchaba misa en Chiclayo. Según su versión, los presuntos responsables serían falsos fieles que habrían aprovechado el momento de oración... pic.twitter.com/yEFVBpla4L — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

El hecho se registró en la parroquia María Vianney, ubicada en las inmediaciones de la avenida Salaverry y Juan Tomis Stack, en Chiclayo. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron parte de la acción, por lo que el material podría ser clave para determinar la identidad de los implicados.

Bolso contenía dinero y objetos de valor

Según la información proporcionada por la víctima, dentro del bolso había S/700 en efectivo, además de documentos personales y tarjetas de crédito. También llevaba una billetera valorizada en aproximadamente S/300, un reloj y un par de zapatos.

El joven decidió no brindar declaraciones públicas sobre lo ocurrido debido al temor de sufrir posibles represalias. Sin embargo, el caso ya fue comunicado a la Policía Nacional del Perú, que deberá realizar las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

La denuncia también pone nuevamente en evidencia la necesidad de mantener medidas de seguridad incluso dentro de espacios destinados a actividades religiosas. En este caso, el registro de las cámaras de vigilancia podría permitir a las autoridades seguir los movimientos de los sujetos y establecer cómo actuaron durante la misa.

Mientras continúan las investigaciones, se espera que las imágenes obtenidas en la parroquia sean revisadas por la Policía para obtener mayores detalles sobre los dos hombres señalados y determinar si estuvieron involucrados directamente en la sustracción de las pertenencias.