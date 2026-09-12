Tiktoker Ángel Ramírez arremete contra Nelly Rossinelli por acusarlo de infiel: "Tú te sientes reflejada..."

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ángel Ramírez volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que Nelly Rossinelli opinara sobre la polémica que años atrás lo señaló como infiel durante su relación con Coco. Al tiktoker no le gustaron para nada estos comentarios y salió al frente para responderle a la exintegrante de El Gran Chef.

Ángel Ramírez responde a Nelly Rossinelli

La polémica empezó a calentarse nuevamente luego de que Nelly Rossinelli se pronunciara sobre el conocido episodio sentimental de Ángel Ramírez, quien años atrás fue señalado por una supuesta infidelidad durante su relación con Coco.

El tema, pese al tiempo que ha pasado, volvió a generar comentarios y críticas en redes sociales. Ante esta situación, el tiktoker decidió poner el pecho y hablar directamente sobre la participación de Nelly Rossinelli en esta controversia.

Según explicó, considera que la exintegrante de El Gran Chef no tendría por qué seguir opinando sobre un asunto que, desde su punto de vista, ya debería formar parte del pasado.

"Quiero hablar de la señora Nelly Rossinelli, quien no tiene nada que ver ni generar tanto hate hacia mí. Yo sé que quizás la señora, porque es una señora, no sé si ha practicado el saber perdonar porque nadie es perfecto", expresó Ángel.

Tiktoker y su reflexión sobre Nelly Rossinelli

Pero Ángel Ramírez no se quedó solamente en cuestionar las opiniones de Nelly Rossinelli. Durante su pronunciamiento, también soltó una particular interpretación sobre las razones por las que la influencer podría sentirse identificada con su historia.

El tiktoker insinuó que los comentarios de Nelly Rossinelli podrían tener un trasfondo relacionado con alguna experiencia personal. Incluso dejó entrever que ella podría verse reflejada en la relación que protagonizó junto a su expareja. "Al decir cosas sobre mí se siente reflejada en esa relación", añadió.

Finalmente, pese a sus cuestionamientos, el creador de contenido bajó un poco las revoluciones y terminó dirigiéndose a Nelly Rossinelli en un tono que calificó como respetuoso.

Ángel consideró que el perdón debería tener un lugar importante cuando una persona comete errores y pidió a la influencer asumir una postura más comprensiva frente a lo ocurrido. "Y yo lo que puedo decirle con todo el respeto que le tengo hacia ella, es que intente perdonar", manifestó.

Así, Ángel Ramírez respondió a Nelly Rossinelli por sus comentarios sobre la polémica que años atrás lo señaló como infiel durante su relación con Coco. El tiktoker cuestionó que la chef siga opinando del tema y le pidió intentar perdonar.