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Salieron con vida

Chofer y ayudante sobreviven de milagro tras incendio de camión que se despistó en la Panamericana Sur

El vehículo pesado se precipitó a una quebrada en la zona de El Palo, en Ocoña, luego de una maniobra de emergencia para evitar un choque; la unidad y la valiosa carga quedaron totalmente calcinadas.

Chofer perdió el control tras evitar otro choque previo.
Chofer perdió el control tras evitar otro choque previo. (Composición Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 11/09/2026

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La carretera Panamericana Sur se convirtió este viernes en el escenario de una tragedia que, por cuestión de segundos, no terminó cobrándose la vida de dos trabajadores

Un camión de carga pesada que transportaba un cargamento de soya se despistó aparatosamente en el kilómetro 788, a la altura de la zona de El Palo, situada en el distrito de Ocoña, perteneciente a la provincia arequipeña de Camaná. El vehículo, que quedó completamente reducido a cenizas, protagonizó momentos de extrema tensión cuando el fuego comenzó a devorar la estructura metálica en cuestión de minutos.

Camión de despistó evitando otro accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades policiales, el fatídico episodio se originó cuando el chofer al volante tuvo que realizar una peligrosa y repentina maniobra evasiva.

El conductor intentó a toda costa evitar un choque inminente contra otra unidad que transitaba por la vía rápida, pero la violenta pérdida de control hizo que el vehículo pesado saliera de la pista asfáltica y terminara precipitándose directamente hacia un profundo abismo. La caída en la quebrada fue inevitable y devastadora para la estructura del camión.

@exitosaarequipa 🔴🔵 Conductor y copiloto se salvan luego de que el tráiler en el que viajaban se prendiera en llamas. #exitosanoticias #exitosaarequipa #carretera #viaje #trailer ♬ Scarlet Charge - Marla From Accounting

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Una dramática huida de las llamas y pérdidas totales

Tras el brutal impacto contra el fondo del terreno, la situación se tornó crítica de inmediato al desatarse un incendio voraz que envolvió la cabina y la tolva del camión. En medio del humo denso y la desesperación, tanto el chofer como su ayudante lograron reaccionar a tiempo y escapar de la trampa mortal, arrastrándose fuera de la quebrada.

Testigos del accidente señalaron que el conductor resultó con una lesión de consideración en uno de sus brazos debido al golpe, mientras otros transportistas que circulaban por la zona se convirtieron en sus salvadores al brindarles auxilio inmediato y trasladarlos hacia un centro de salud.

Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional por controlar el siniestro, las voraces llamas consumieron por completo la unidad vehicular y redujeron a cenizas el valioso cargamento de soya que, según los reportes preliminares, procedía desde Bolivia.

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El lamentable suceso deja pérdidas económicas incalculables para los propietarios, destruyendo no solo una indispensable herramienta de trabajo para el sustento diario, sino también poniendo en evidencia los constantes peligros a los que se exponen los transportistas en las rutas nacionales del sur del país.

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