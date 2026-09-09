RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Ayuda ante eventos climáticos

INDECI moviliza más de 198 toneladas de ayuda humanitaria a Piura ante el fenómeno El Niño

La ayuda busca reforzar la capacidad de respuesta de la región Piura frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño. El envío incluye bienes destinados a atender a la población afectada.

INDECI moviliza más de 198 toneladas de ayuda humanitaria a Piura ante El Niño
INDECI moviliza más de 198 toneladas de ayuda humanitaria a Piura ante El Niño (Difusión)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/09/2026

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) movilizó más de 198 toneladas de bienes de ayuda humanitaria hacia Piura, como parte de las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales frente a eventuales emergencia, especialmente aquellas relacionadas con lluvias intensas y otros peligros asociados a este evento climático.

.

Bienes atenderán emergencias

Entre los productos enviados se encuentran carpas de lona para campamento, colchones, camas, sábanas y colchas, elementos destinados a brindar atención básica a las personas que eventualmente puedan resultar afectadas.

INDECI destacó que la disponibilidad anticipada de estos recursos resulta importante para reducir los tiempos de atención y garantizar que las familias afectadas puedan recibir asistencia durante una emergencia.

Pobladores de Ñaña protestan en exteriores del Midagri y exigen medidas preventivas ante el Fenómeno El Niño
Lee también

Pobladores de Ñaña protestan en exteriores del Midagri y exigen medidas preventivas ante el Fenómeno El Niño

Preparan respuesta ante lluvias

La movilización forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades, cumpliendo del Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, frente al riesgo asociado al fenómeno El Niño, que puede generar precipitaciones intensas y afectar infraestructura, viviendas y vías de comunicación.

Piura es una de las regiones que concentra especial atención debido a su exposición a eventos climáticos extremos, por lo que las acciones preventivas buscan fortalecer la preparación antes de que ocurran posibles emergencias.

Fenómeno El Niño: Indeci anuncia qué hacer ante un huaico o deslizamiento en el país
Lee también

Fenómeno El Niño: Indeci anuncia qué hacer ante un huaico o deslizamiento en el país

Además del traslado de ayuda humanitaria, las autoridades vienen desarrollando labores de prevención y coordinación para mejorar la capacidad de respuesta regional.

Con el envío de estas más de 198 toneladas de bienes, INDECI busca que Piura disponga de recursos suficientes para afrontar eventuales escenarios adversos y atender oportunamente a la población que pudiera verse afectada por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. 

Temas relacionados ayuda humanitaria fenómeno El Niño Indeci Piura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA