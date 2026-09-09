INDECI moviliza más de 198 toneladas de ayuda humanitaria a Piura ante el fenómeno El Niño

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) movilizó más de 198 toneladas de bienes de ayuda humanitaria hacia Piura, como parte de las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales frente a eventuales emergencia, especialmente aquellas relacionadas con lluvias intensas y otros peligros asociados a este evento climático.

Bienes atenderán emergencias

Entre los productos enviados se encuentran carpas de lona para campamento, colchones, camas, sábanas y colchas, elementos destinados a brindar atención básica a las personas que eventualmente puedan resultar afectadas.

INDECI destacó que la disponibilidad anticipada de estos recursos resulta importante para reducir los tiempos de atención y garantizar que las familias afectadas puedan recibir asistencia durante una emergencia.

Preparan respuesta ante lluvias

La movilización forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades, cumpliendo del Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, frente al riesgo asociado al fenómeno El Niño, que puede generar precipitaciones intensas y afectar infraestructura, viviendas y vías de comunicación.

Piura es una de las regiones que concentra especial atención debido a su exposición a eventos climáticos extremos, por lo que las acciones preventivas buscan fortalecer la preparación antes de que ocurran posibles emergencias.

Además del traslado de ayuda humanitaria, las autoridades vienen desarrollando labores de prevención y coordinación para mejorar la capacidad de respuesta regional.

Con el envío de estas más de 198 toneladas de bienes, INDECI busca que Piura disponga de recursos suficientes para afrontar eventuales escenarios adversos y atender oportunamente a la población que pudiera verse afectada por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.