Pacientes con cáncer llevan meses sin acceso a radioterapias en EsSalud de Arequipa

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El hospital de EsSalud de Arequipa viene siendo objeto de polémica debido a la negligencia médica respecto al tratamiento oncológico y atención en muchos pacientes de cáncer. No obstante, esta no sería la primera vez que el centro médico se encuentra bajo el escrutinio del público por su deficiente atención al público, anteriormente ha registrado denuncias por deficiencias y falta de control en áreas críticas del hospital.

Desde enero pacientes no reciben tratamiento para combatir el cáncer

Los pacientes oncológicos y familiares, quienes acudieron esta mañana al hospital EsSalud de Arequipa, señalan que se debió dar inicio al tratamiento oncológico desde enero; sin embargo, no ha habido respuesta ni acción alguna de parte del centro médico, pese a que el avance de la enfermedad exige atención especializada. Lo que debió ser un inicio de tratamientos a principios del año, se transformó en una alarmante espera de seis meses. A la fecha muchos pacientes permanecen sin acceso a radioterapias.

"Hace 2 meses me llamaron para que venga. Vine haciendo un esfuerzo con mi esposa, quien no puede movilizarse muy bien, y cuando llego, estoy esperando, me dicen que me vaya nomás porque se había malogrado la máquina, que nos iban a avisar. De ahí hasta el día de hoy hace dos meses"

De la misma manera, familiares de los afectados alertan sobre falta de medicamentos para aliviar el dolor. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha expresado con anterioridad su preocupación por falta de medicinas e inoperatividad de equipos.

"No hay medicación para el dolor que es lo más esencial para el cáncer. Hemos tenido que ingeniarnos y comprar como sea porque el paciente no puede sufrir tanto tampoco".

Muchos pacientes con cáncer se ven forzados a trasladarse de forma continua al centro médico en esperas de recibir el tratamiento que necesitan para combatir su enfermedad sin dar con resultados.

El impacto emocional de la negligencia médica en el tratamiento del cáncer puede afectar sustancialmente en la recuperación de los pacientes; así como también, a los familiares.

A la espera de una respuesta

Ante la falta de respuestas claras, los familiares de los afectados señalan esta situación podría ser resultado de presuntos desacuerdos administrativos y financieros entre la entidad aseguradora y la red de EsSalud de Arequipa. Aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, el malestar apunta a un conflicto de intereses que termina afectando a los más vulnerables.

Tras la designación de Jaime Moreno como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, el mandatario José Balcázar confía en que Moreno erradique la burocracia e irregularidades de EsSalud.

A casi más de medio año muchos familiares y pacientes continúan a la espera de una respuesta de parte de la administración de EsSalud. Por su parte, el hospital de EsSalud de Arequipa no ha brindado declaraciones oficiales al respecto, lo que incrementa la incertidumbre entre decenas de pacientes oncológicos que aguardan por la continuidad de sus tratamientos y pronta mejora.