Lluvias afectan mercados de Tacna y comerciantes exigen atención urgente

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante un recorrido por el Mercado Grau, se pudo observar cómo el agua caía desde las canaletas ubicadas en la parte superior del techo. Baldes, jabas y bidones fueron colocados por los propios vendedores para contener las filtraciones y evitar que el agua continúe afectando sus productos.

En algunos sectores, los comerciantes utilizaron escaleras para retirar residuos que obstruían las canaletas. Otros barrían constantemente el piso para retirar el agua acumulada. Incluso algunos negocios decidieron cerrar y cubrir sus pertenencias con plásticos y cartones.

Una comerciante señaló que la situación se agravó por el mal estado de las calaminas. "Estamos abandonados porque las caláminas estaban un poquito ya huecas, desechas, y ahorita nos está afectando", manifestó.

La vendedora aseguró que el agua ingresó directamente a su puesto y alcanzó parte de la mercadería. También recordó que anteriormente se habría anunciado una intervención para mejorar los techos. Según indicó, los comerciantes fueron informados de que debían adquirir las calaminas, pero posteriormente no recibieron el apoyo esperado.

Mercado 2 de Mayo también afectado

La situación también es complicada en el Mercado 2 de Mayo, donde entre 10 y 12 comerciantes de la sección de desayunos y alimentos reportaron afectaciones debido al ingreso de agua.

Uno de los comerciantes explicó que el problema no es reciente y que las filtraciones aparecen cada vez que llueve. "Este problema siempre lo tenemos desde hace buen tiempo atrás, cuando empieza a llover", sostuvo.

El comerciante afirmó que se habría informado sobre un presupuesto para realizar el mantenimiento del techo, pero cuestionó que los trabajos todavía no se ejecuten.

Comerciantes piden intervención

Los vendedores solicitaron a la Municipalidad Provincial de Tacna intervenir de manera urgente y ejecutar los trabajos de mantenimiento anunciados. También expresaron preocupación ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen y provoquen mayores daños.

En el Mercado Grau, algunos comerciantes manifestaron además su temor ante posibles huaicos, recordando que en años anteriores el ingreso de agua y material afectó zonas cercanas al centro de abastos.

La afectación no solo compromete la infraestructura, sino también las ventas. Los comerciantes aseguran que la actividad comercial ya venía golpeada y que las precipitaciones redujeron aún más la presencia de clientes.

Mientras continúan las precipitaciones, los vendedores permanecen atentos y utilizan sus propios recursos para proteger productos y mantener transitables los pasillos. Sin embargo, advierten que estas medidas son temporales y que requieren una respuesta de las autoridades.