EE.UU. en alerta por posible peste pulmonar en Rusia: Donal Trump asegura estar dispuesto a ofrecer ayuda

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La creciente preocupación en torno a un presunto brote de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk ha trascendido las fronteras de Rusia, captando la atención al más alto nivel en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su administración se encuentra analizando detenidamente la situación epidemiológica, luego de que el Gobierno estadounidense emitiera una alerta preventiva el último domingo.

Adelanta ayuda en caso de crisis

Antes de abordar el Marine One rumbo a un acto de campaña en Nebraska, el mandatario estadounidense no dudó en calificar la emergencia sanitaria como un "gran problema para Rusia", aunque tendió la mano al Kremlin al asegurar que brindarán asistencia "en todo lo posible".

En sus declaraciones a la prensa, Trump lamentó el escenario y advirtió sobre la peligrosidad de la enfermedad, recordando que, a diferencia de épocas pasadas donde las neumonías se trataban con mayor facilidad, en la actualidad los microbios y patógenos se han fortalecido de manera desproporcionada.

⭕🇺🇸🇷🇺 ¿Está preocupado por el brote de peste en Rusia?



🇺🇸 Trump: Esa es una enfermedad que solíamos poder controlar. Pero de alguna manera esos microbios se han vuelto más fuertes e inteligentes. Son como un ejército. Ayudaremos a Rusia.



🛑El 29 de septiembre de 2026 ingresó... pic.twitter.com/6DuDyr7YsO — 🌎 La Real Noticia Online (@LaRealnoticia) October 5, 2026

El origen del brote y las hipótesis en Siberia

El origen de esta tensión sanitaria y diplomática se remonta al trágico fallecimiento de Daria Shipilova, una joven científica de 27 años que laboraba en el Instituto Antipeste de Irkutsk. La investigadora perdió la vida tras desarrollar un cuadro fulminante que fue catalogado oficialmente por las autoridades sanitarias locales como una "neumonía de etiología no establecida".

Sin embargo, las circunstancias de su deceso han levantado fuertes sospechas sobre una exposición a la bacteria Yersinia pestis. Las investigaciones en curso manejan dos hipótesis principales para explicar el posible contagio.

La primera apunta a una infección contraída durante un reciente viaje de campo a la república de Buriatia, una zona limítrofe con Mongolia conocida por albergar focos naturales de la enfermedad; la segunda versión, más hermética, sugiere un presunto accidente laboral en las instalaciones del laboratorio, el cual habría involucrado la ruptura de un tubo de ensayo que contenía muestras bacterianas activas.

Cuarentenas preventivas frente al discurso oficial

El nivel de alarma interna contrasta fuertemente con las declaraciones públicas. Tras la muerte de Shipilova, se activó un protocolo de emergencia que derivó en la identificación y aislamiento preventivo de aproximadamente 189 personas, entre contactos directos e indirectos, de los cuales doce fueron confinados en el propio Instituto Antipeste.

Sumado a ello, reportes del medio independiente Liudi Baikala informaron que al menos cuatro centros médicos en Irkutsk fueron puestos bajo régimen de cuarentena estricta. Pese a estas drásticas medidas, la postura oficial busca disipar cualquier sensación de crisis y han instado a la población a ignorar lo que califican de rumores infundados, asegurando que la situación se mantiene bajo absoluto control estatal.

El contraste entre la cautela exhibida por la Casa Blanca y los esfuerzos de Moscú por proyectar normalidad evidencia las complejidades de gestionar crisis sanitarias con implicancias geopolíticas.

Mientras Estados Unidos mantiene sus radares encendidos ante la posible propagación de una cepa de peste pulmonar, el desafío inmediato para las autoridades rusas radica en transparentar los resultados de los análisis clínicos en curso, disipar las dudas que rodean la muerte de la científica siberiana y garantizar la seguridad de su población frente a una amenaza bacteriológica.