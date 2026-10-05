Callao: condenan a tres policías por desviar S/ 353 mil de colegio mediante empresas fachada

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron condenados por la apropiación de S/ 353 528,84 del colegio emblemático Juan Ingunza Valdivia, en el Callao. El dinero procedía de matrículas y donaciones entregadas por padres de familia en el 2018 y fue desviado mediante operaciones bancarias.

Así se realizó el desvío de fondos

Los condenados fueron la extesorera Milagros Rojas, el exdirector Lidonil Torres y el exdirector encargado Edinson Dávila. La investigación fiscal estableció que los recursos fueron enviados hacia cuentas personales y mancomunadas, evitando el control contable.

La mayor pena correspondió a la suboficial brigadier PNP Milagros Rojas. El Poder Judicial le impuso 12 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su participación en el caso investigado.

Por otro lado, Lidonil Torres, comandante PNP y exdirector de la institución educativa, recibió ocho años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación. En tanto, Edinson Dávila, capitán PNP y exdirector encargado, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

La Fiscalía sostuvo que los involucrados utilizaron comprobantes fraudulentos de empresas fachada o inexistentes para justificar las salidas del dinero. Los documentos aparentaban registrar contrataciones de bienes y servicios, aunque estos no habrían sido ejecutados en el periodo investigado.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía del Callao logró condena de hasta 12 años de prisión, en primera instancia, contra tres policías por peculado doloso agravado. Ello por sustraer más de S/ 350 000 del colegio Juan Ingunza Valdivia mediante compras simuladas con empresas fachada. https://t.co/AMHypiBiUk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 5, 2026

El monto establecido en el caso asciende exactamente a S/ 353 528,84, recursos que correspondían a la institución educativa. La investigación señaló que el dinero ingresaba mediante aportes de los padres de familia por concepto de matrículas y donaciones destinadas hacia el funcionamiento del colegio.

Fiscalía sustentó acusación con pruebas

La Fiscalía consideró un informe pericial y diversas actas de constatación. Estos documentos fueron utilizados para sustentar que los comprobantes presentados durante la rendición de cuentas no correspondían a adquisiciones o servicios que realmente hubieran sido realizados.

Este caso fue calificado como peculado doloso agravado continuado, delito relacionado con la apropiación o utilización indebida de recusos bajo administración pública. La sentencia emitida contra los tres policías corresponde a una decisión de primera instancia.

La resolución también contempla la ejecución provisional de las penas impuestas. Las condenas establecidas incluyen tanto las penas de prisión como los periodos de inhabilitación para cada uno de los tres sentenciados.

Este caso involucró fondos provenientes de matrículas y donaciones de padres de familia del colegio del Callao, cuyo destino fue cuestionado durante la investigación. El Ministerio Público determinó que parte de estos recursos terminó en cuentas privadas y fue respaldada mediante comprobantes irregulares.