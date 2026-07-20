Hombre perdió cuatro familiares, su casa y fue víctima de robo tras sismo 5.1 en Junín: "Fue una pesadilla"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Devastador sismo de 5.1 en Junín. Un hombre contó a Exitosa que enfrenta una dura tragedia tras el fuerte movimiento telúrico que se sintió el sábado 18 de julio: perdió a cuatro familiares, su vivienda quedó destruida y, en medio de la emergencia, denunció haber sido víctima de robo.

Trágica historia tras sismo 5.1 en Junín: Caso Miguel Saldaña

Alrededor de las 9:24 p.m. del último sábado 18 de julio se registró un fuerte sismo de magnitud 5.1, a 7 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. Lamentablemente, el temblor se sintió en diversas zonas aledañas, dejando graves daños materiales, al menos cinco muertos y varios heridos.

El movimiento telúrico también dejó varios damnificados, entre ellos un hombre identificado como Miguel Saldaña, quien, ante las cámaras de Exitosa, contó su trágica historia en medio de esta preocupante situación que también se vive en el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo.

Según su testimonio, dedicó años de esfuerzo para construir un futuro para los suyos, pero su vida cambió por completo en cuestión de segundos, perdiéndolo absolutamente todo: su hogar, su herramienta de trabajo y, lo más doloroso, a cuatro de sus familiares.

Perdió a cuatro familiares en el sismo

El hombre relató que el sismo de magnitud 5.1 lo sorprendió mientras descansaba, justo después de haber regresado de un viaje con su auto. En un instante, el movimiento telúrico transformó su hogar en escombros.

"Fue una pesadilla. Era como si el suelo saltara para arriba. Todo se me vino encima", señaló al describir el momento en que perdió la consciencia momentáneamente, luego de que un palo le cayera en la cabeza.

Cuando recobró el conocimiento, el silencio fue reemplazado por los gritos desesperados de su familia. Pese al dolor del golpe, tener una herida abierta en la frente y estar en medio de la oscuridad, debido a que el anexo se quedó sin servicio de agua y luz, él no dudó en tratar de rescatar a sus seres queridos.

"Me puse fuerte, empecé a rascar toda la tierra. Rompía todo con la mano. Los saqué de inmediato, no sé de dónde saqué fuerzas", relató. Desafortunadamente, agregó, que la magnitud del colapso de su vivienda fue tal que cuatro de sus seres queridos no lograron sobrevivir.

Tragedia en Pumpunya tras sismo 5.1 en Junín.

Indolencia ante el dolor en el anexo de Pumpunya

Miguel Saldaña también contó a Exitosa, que en medio del dolor de la pérdida de sus familiares por el sismo en Junín, fue víctima de la delincuencia. De acuerdo a su relato, personas inescrupulosas se acercaron al lugar que quedó inhabitable bajo el pretexto de brindar ayuda.

Esos sujetos aprovecharon el momento para robar su ropero que había quedado expuesto entre las ruinas para robarle sus ahorros. Asimismo, le robaron autopartes de su vehículo que quedó completamente destrozado.

Ante este panorama que refleja la urgente necesidad de una respuesta rápida de las autoridades de la región Junín y del Ejecutivo, Miguel Saldaña hizo un llamado desesperado para recibir apoyo para subsistir y conseguir maquinaria para limpiar los escombros.

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín. En el anexo de Pumpunya, un hombre identificado como Miguel Saldaña, contó a Exitosa que debido a la emergencia perdió cuatro familiares, su casa y fue víctima de robo. Ello refleja.