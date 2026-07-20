Junín: Gobierno declara en estado de emergencia varios distritos tras sismo de magnitud 5.1

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró en estado de emergencia diversos distritos tras los graves daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín el pasado sábado 18 de julio.

Decreto Supremo declara en estado de emergencia varios distritos de Junín

El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en varios distritos de la región Junín tras los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 registrado recientemente.

La medida fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, con el objetivo de agilizar la atención de la población afectada y ejecutar acciones inmediatas de respuesta. En ese sentido, este documento llega luego de las declaraciones del presidente Balcázar que expresó las medidas de urgencia que están ejecutando ante el fenómeno registrado.

¿Cuáles son los distritos que se encuentran bajo el estado de emergencia?

Dicha norma establece que la declaratoria alcanza a los distritos de Chongos Bajos y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo, todos ubicados en el departamento de Junín.

Según el decreto, la decisión fue adoptada luego de evaluar los reportes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que determinaron la existencia de daños provocados por el movimiento sísmico y la necesidad de implementar medidas urgentes para proteger a la población.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar informó que todo el gabinete se encuentra trabajando en Junín tras el sismo de magnitud 5.1 que afectó a la región. Asimismo, anunció la firma de un decreto de urgencia y el traslado de ayuda inmediata para... pic.twitter.com/ksjLVlUaE9 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 20, 2026

El decreto precisa que las intervenciones serán ejecutadas de manera articulada por el Gobierno Regional de Junín, los gobiernos locales involucrados y el Indeci, con la participación de diversos ministerios, entre ellos los de Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables, según corresponda a sus competencias.

Reporte de fallecidos y heridos por el sismo de magnitud 5.1 en Junín

Las acciones contempladas incluyen labores de respuesta, rehabilitación y recuperación de los servicios afectados, así como la entrega de ayuda humanitaria a los 60 damnificados y la ejecución de trabajos destinados a restablecer las condiciones de seguridad para la población.

Finalmente, con esta medida, el Gobierno del aún presidente Balcázar busca atender de forma inmediata las necesidades de las familias afectadas en Junín, restablecer los servicios esenciales y reducir los riesgos, consecuencia de los daños ocasionados por el temblor, priorizando la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos de las localidades comprendidas en el decreto supremo publicado recientemente.