Viviendas en Pumpunya sufrieron daños entre un 70 y 80 % tras sismo, según Mario de la Cruz

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín, Mario de la Cruz, estimó la afectación a las viviendas del anexo de Pumpunya, una de las zonas más devastadas a consecuencia del sismo de magnitud 5.1 del sábado 18 de julio.

En entrevista al programa "Informamos y Opinamos" brindada este lunes 20 de julio, el funcionario reveló que aproximadamente entre el 70 y 80 % de total de los inmuebles ubicados en la región Junín han sufrido daños estructurales, en muchos casos de tipo inhabitable.

Graves consecuencias por el fuerte movimiento sísmico

Tal como lo viene reportando Exitosa desde el mismo día de los hechos, el fuerte movimiento sísmico viene dejando diversas afectaciones en la región Junín. Por ejemplo, esta mañana se reveló que existen 52 viviendas destruidas, 74 afectadas y alrededor de 40 inhabitables.

"En el anexo de Pumpunya, entre el 70 y 80 % de los domicilios han sido afectados gravemente; es decir, han sufrido el colapso de esas viviendas, toda vez que, en la región Junín, en la sierra, son construcciones que tienen bastante antigüedad, son pocas que son nuevas. Ahora, en los otros distritos y en el mismo distrito de Chongos Bajo, ha habido una afectación de aproximadamente del 10 al 20 % de casas afectadas", indicó.

Asimismo, indicó que se registran cinco fallecidos en el anexo de Pumpunya y uno más en el distrito de Huacrapuquio de la provincia de Huancayo, además, se tienen reportados en total 30 heridos, de los cuales 26 han recibido el alta médica y los otros cuatro continúan internados.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, Mario de la Cruz, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín, indicó que entre un 70 y 80 % de las viviendas del anexo de Pumpunya, en el distrito de Chupuro han sido afectadas gravemente tras el sismo de... pic.twitter.com/CDgJ7A9mpW — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Del mismo modo, estimó que los damnificados demorarán entre tres o cuatro meses para volver a sus viviendas, dependiendo del tiempo de demora de la remoción de escombros y la rehabilitación de las casas.

Gobierno declara estado de emergencia a cinco distritos por graves afectaciones

Tal como lo adelantó el presidente José María Balcázar en entrevista brindada esta mañana a Exitosa, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos de la provincia de Chupaca y a los distritos de Chupuro, Viques y Huacrapuquio de la provincia de Huancayo, por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico de magnitud 5.1.

De acuerdo con lo detallado en el Decreto Supremo N.º 106-2026-PCM, se busca ejecutar "las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan".

Dicha labor recaerá en los Gobiernos Regional de Junín y los gobiernos locales comprendidos en el presente decreto supremo con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Finalmente, sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.