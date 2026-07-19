Junín: A cinco se elevan los fallecidos por el fuerte sismo de magnitud 5.1 en Chupaca

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero, brindó un balance a Exitosa sobre el fuerte sismo ocurrido la noche del 18 de julio, con epicentro en la provincia de Chupaca, región Junín.

En ese sentido, reportó que a cinco se elevaron los fallecidos a consecuencia del movimiento sísmico de magnitud 5.1. Asimismo, reportó que oficialmente tienen registrados 21 heridos, según información del Ministerio de Salud, aunque precisó que por parte de los Bomberos tienen otros 50, encontrándose en proceso de validación.

Más de 300 damnificados y un desaparecido deja el temblor en Junín

En comunicación con nuestro medio, el jefe del INDECI reveló que también se reportan más de 300 damnificados y una persona desaparecida, para lo cual ya se encuentran coordinando con las autoridades regionales y locales para iniciar el proceso de búsqueda y rescate.

Del mismo modo, 48 viviendas han quedado destruidas y otras 18 han resultado afectadas. Además, dos hospitales presentan daños estructurales y en carreteras, así como la desplome del histórico Señor de Cani Cruz, uno de los monumentos religiosos más representativos del valle del Mantaro.

Por su parte, dejó en claro que la información irá actualizándose conforme avancen las horas, debido a que en los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Viques, Huayucachi y en el anexo de Pumpunya todavía no se restablece el servicio de energía eléctrica, no descartándose que se encuentran más cuerpos bajo los escombros.

Asimismo, confirmó que junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, asistirá a primeras horas de la mañana al lugar de los hechos para monitorear in-situ los daños y afectaciones a la vida y salud, a fin de brindar la ayuda necesaria en coordinación con el Gobierno Regional de Junín.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Luis Enrique Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín dejó, hasta el momento, cinco personas fallecidas y más de 300 damnificados.



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¿Cómo elaborar el Combo de la Supervivencia?

Frente los sismos ocurridos en la región Junín, el INDECI recomienda a la población tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila de emergencias y la caja de reserva, teniendo en cuenta que el Perú es altamente sísmico.

En el caso de la mochila de emergencia, debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas y su conformación debe contar con los siguientes elementos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Mientras que, la caja de reserva debe llevar consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Asimismo, está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el reforzamiento de las viviendas y sus infraestructuras, para de esta manera, aminorar el nivel de riesgo ante un sismo de mayor intensidad o eventualmente un terremoto.