Sismo 5.1 en Junín deja 5 fallecidos, 60 heridos y más de 50 viviendas destruidas: Afectados piden ayuda

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El terremoto de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín provocó una tragedia en localidades como Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajos. El movimiento telúrico dejó víctimas mortales, decenas de heridos y severos daños en viviendas e infraestructura, obligando al despliegue de brigadas de salud, equipos de rescate y autoridades del Gobierno para atender a los damnificados, quienes continúan soportando el intenso frío mientras esperan ayuda humanitaria.

Cinco fallecidos y decenas de heridos tras el sismo

El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza, confirmó que el último reporte oficial registra cinco personas fallecidas y 60 heridos producto del terremoto.

"Nosotros tenemos reportados 60 personas beneficiadas con algún grado de lesiones. De ellos, seis han sido hospitalizados en el Hospital Carrión, tres en el Hospital El Carmen, y tengo además, a la fecha, cinco fallecidos confirmados por el problema sucedido en esta zona", informó.

La autoridad precisó que la mayoría de los lesionados recibió atención médica y fue dada de alta. "Sí, así se entiende, con diferente grado de lesiones. Pero de 60 heridos, solo tengo 12 hospitalizados", indicó al explicar el estado de los afectados.

Asimismo, detalló que el Ministerio de Salud movilizó cerca de un centenar de personas para atender la emergencia, entre ellas 34 profesionales sanitarios, 48 brigadistas, ocho especialistas enviados desde Lima y 24 ambulancias. También informó que tres establecimientos de salud resultaron dañados, aunque continúan operativos.

Respecto a la posibilidad de declarar el estado de emergencia, Rebaza señaló que la medida estaba siendo evaluada por el Consejo de Ministros. "Así es, esa es la obligación...nosotros seguimos en un monitoreo permanente", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza, informó que el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín deja, hasta el momento, 5 personas fallecidas y 60 heridas.



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Familias denuncian falta de carpas y viviendas destruidas

En Pumpunya, una de las zonas más golpeadas, los vecinos describen un panorama de destrucción. Florentina Quispe Barreto contó que regresó desde Lima y encontró su vivienda reducida a escombros.

"En la parte alta del barrio ahí no tengo carpa. No estoy apadronada justamente porque yo recién acabo de llegar de la ciudad de Lima y le veo a mi casita que ya está destruida de completo. No tengo de nada totalmente", relató.

La mujer también explicó que la vivienda de su hermano quedó a punto de colapsar y que ninguno de ellos había recibido carpas. "Mi hermano no tiene carpa. Todavía no le están llegando las ayudas para mi hermano", manifestó.

Además, reveló que su familia sufrió la pérdida de un adolescente de 17 años. "Sí, parte de mi hermano, su sobrino, falleció. Tenía 17 años. Estudiante", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Radio Exitosa llegó hasta Pumpunya, una de las localidades más golpeadas por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín. Familias afectadas perdieron sus viviendas y pertenencias, y hacen un urgente llamado para recibir ayuda humanitaria.



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Por su parte, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, informó que el balance preliminar reporta 52 viviendas destruidas, más de 74 afectadas y alrededor de 40 inhabitables.

"Estamos trabajando con las autoridades locales porque para nosotros poder entregar una ayuda, como los bonos de arrendamiento por emergencia, necesitamos la información de las municipalidades", explicó.

El ministro añadió que el Gobierno trasladará módulos temporales de vivienda y coordina el envío de maquinaria y personal para remover escombros y facilitar el acceso a las comunidades afectadas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, confirmó a Exitosa que el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín dejó, hasta el momento, 5 personas fallecidas y más de 50 viviendas destruidas. Las autoridades continúan con la evaluación de daños y la... pic.twitter.com/lpbRafypby — Exitosa Noticias (@exitosape) July 20, 2026

Mientras continúan las labores de evaluación y asistencia, cientos de familias permanecen expuestas al intenso frío y a la incertidumbre por la pérdida de sus hogares. La atención inmediata y la coordinación entre los distintos niveles del Estado serán determinantes para acelerar la ayuda humanitaria y la recuperación de las comunidades golpeadas por el terremoto.