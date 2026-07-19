Gobernador de Junín despliega ayuda humanitaria tras fuerte sismo: "Estamos a 1 y 2 grados de temperatura, el frío es intenso"

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, brindó un balance a Exitosa sobre el sismo de magnitud 5.1 ocurrido la noche del 18 de julio, con epicentro en la provincia de Chupaca.

Tal como es de conocimiento, el movimiento sísmico, seguido de una réplica de magnitud 3.7, viene dejando 300 damnificados, una persona desaparecida, 48 viviendas destruidas, entre otros daños, según lo señalado a nuestro medio por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero.

Confirma despliegue de ayuda humanitaria a personas afectadas

En comunicación con Exitosa, la autoridad regional confirmó que tras ocurrida la emergencia inició las labores de monitoreo para brindar la ayuda humanitaria a los damnificados, así como coordinar las labores de remoción de escombros de las viviendas afectadas para encontrar a más personas heridas, teniendo en cuenta que en horas de la mañana llegarán el jefe del INDECI y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

"Anoche nosotros ya hemos movilizado carpas, de igual manera 1 000 frazadas para que la población pueda abrigarse, estamos a 1 y 2 grados de temperatura, el frío es intenso y distribuir todo esto también ha sido un poco tedioso. En el transcurso del día seguiremos atendiendo", informó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El gobernador regional de Junín informó que ya se viene brindando apoyo humanitario a las familias damnificadas por el sismo que afectó la región. Asimismo, indicó que las autoridades continúan con la evaluación de daños y coordinan la entrega de... pic.twitter.com/PbUr0HK6Xf — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

Asimismo, destacó la pronta presencia del personal del Ejército y de la Policía Nacional para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate. No obstante, el servicio de energía eléctrica todavía no está restablecido en su totalidad, por lo que hizo un llamado a la calma a sus vecinos, mientras dura la reconexión.

🚨Tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en Chongos Bajo (Junín), personal del @EjercitoPeru viene apoyando las labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, seguridad y control, en coordinación con las autoridades locales. pic.twitter.com/nVY2Rt5Cro — Mindef Perú (@MindefPeru) July 19, 2026

Es importante señalar que, el Ministerio de Salud informó el desplazamiento de dos ambulancias del SAMU Huancayo, 10 brigadistas y un Puesto Médico de Avanzada para brindar atención oportuna a la población afectada.

Asimismo, reportó que un equipo especializado de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se desplazó hacia Huancayo para fortalecer las acciones de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Ante el sismo registrado esta noche en la región Junín, el Ministerio de Salud informa que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) mantiene el monitoreo permanente de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las... pic.twitter.com/O9G0MElII3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 19, 2026

Jefe de INDECI confirma cinco fallecidos

En la previa, el jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez Guerrero, confirmó a Exitosa que a cinco se elevaron los fallecidos por el sismo ocurrido en la provincia de Chupaca. Asimismo, reportó que oficialmente tienen registrados 21 heridos.

Del mismo modo, 48 viviendas han quedado destruidas y otras 18 han resultado afectadas. Además, dos hospitales presentan daños estructurales y en carreteras, así como la desplome del histórico Señor de Cani Cruz, uno de los monumentos religiosos más representativos del valle del Mantaro.

Por su parte, dejó en claro que la información irá actualizándose conforme avancen las horas, debido a que en los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Viques, Huayucachi y en el anexo de Pumpunya todavía no se restablece el servicio de energía eléctrica.

La población espera la presencia del Ejecutivo y del propio Congreso para que las labores de rescate y envío de más ayuda humanitaria sea más rápida.