Lambayeque: se superan los 2 mil casos de dengue, alertan autoridades

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Alrededor 2,154 casos por dengue se vienen registrando en la región Lambayeque, de un total de 34,820 realizados en todo el país. Información de la Sala Stiuacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud es cuatro veces mayor de las reportadas en 2025.

Mientras los contagios aumentan, vecinos de José Leonardo Ortiz exigen la intervención de las autoridades sanitarias para frenar la propagación del dengue.

Preocupa aumento de casos

El coordinador de la Estrategia Sanitaria Metaxénica de la Gerencial Regional de Salud de Lambayeque, Luis Dávila Chávarri, confirmó que existe una mayor incidencia de la enfermedad en los distritos de Motupe, Cayaltí y en otros puntos de la región.

"Si bien es cierto, nosotros ya hemos presentado brotes en los distritos de Motupe y Cayaltí, nuestra gran preocupación es el incremento de casos en el mismo casco urbano de Chiclayo. En sectores como Serropón y José Leonardo Ortíz se está viendo el aumento de casos progresivos", afirma.

El especialista ha precisado que el sostenimiento de las temperaturas elevadas en la actualidad facilita la propagación del dengue, pero, también hay otro factor que ha creado más focos de reproducción del zancudo infectado, y es el corte del servicio de agua potable.

Vecinos claman fumigación de la zona

Y ese es el caso del pueblo joven, Nuevo Culpón, en el distrito de José Leonardo Ortiz. Cuyos vecinos alertan sobre esta enfermedad hace un aproximado de 15 días. Madres de familia, pacientes de este virus, invocaron la presencia del Sector Salud.

"Buenos días, señorita. Todos mis familares se han contagiado y por medio del Centro de Salud solo nos pusieron suero. Hacemos un llamado para que vengan a fumigar", declaró la vecina, Milagros López.

Seguido de ello, otras dos vecinas comentaron que en sus domicilios residen varios contagiados y enfermos en cama, entre ellos, niños. Además, solicitan apoyo para que puedan fugimar en las casas. Algunos de los síntomas que presentan son fuerte dolor de cabeza y fiebre.

En distritos del interior de Chiclayo como Motupe, Cayaltí y José Leonardo Ortiz, se reportaron el aumento significativo de casos de dengue. En los cuales, se señalan un total de 2,154 afectados en la región de Lambayeque. El coorinador de la Estrategia Sanitaria Metaxénica de la Gerencial Regional de Salud de Lambayeque, Luis Dávila Chávarri, menciona que una de las causas son las altas temperaturas y Suspensión del servicio de agua potable.