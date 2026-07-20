Sismo en Junín: madre logró rescata a su hija de entre los escombros tras el colapso de su vivienda

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde Pumpunya, Exitosa conoció la historia de Elsa Tovar, una madre que logró rescatar a su hija de entre los escombros luego de que su vivienda colapsara por el sismo de magnitud 5.1 en Junín.

La vivienda de Elsa quedó destruida tras los últimos sismos, obligándola a dormir a la intemperie debido a que las autoridades no le proporcionaron una carpa. La mujer comparte el hogar con otras ocho personas, quienes también resultaron afectadas por la emergencia.

A la espera de una carpa

Elsa pasó más de 24 horas sobre los restos de su vivienda colapsada, ya que las autoridades no lograron entregarle una carpa para resguardarse junto a su familia.

"Nosotros nos hemos dedicado a salvar todas las cosas que tuvimos aquí. Les dije que no tengo carpa y me responden que me la darán mañana, que me van a considerar", declaró.

Por otro lado, contó que sus animales terminaron aplastados al caerse las paredes de adobe, pero milagrosamente pudo rescatar a su pequeña hija. Todo el primer piso de la edifición fue sepultado por los escombros.

El momento del sismo

En plena madrugada, cuando la familia descansaba en su vivienda, un fuerte remezón los sorprendió y provocó el colapso de la estructura, dejando a sus ocupantes atrapados entre los escombros.

"Todos los muros estaban encima. Nada más que sus ojitos aparecían, y no podía ni respirar, se estaba asfixiando. Mi madre, de 84 años, dormía en el otro cuarto con una niña. Yo estaba en el segundo piso. Mientras dormía con mi pareja, le desperté y caían los muros encima de nosotros", afirmó.

Agregó que, al percatarse del colapso de la vivienda, salió de inmediato a auxiliar a su familia. Sin embargo, su hija permanecía atrapada entre los escombros. Minutos después llegaron agentes de la Policía y personal de Bomberos para atender la emergencia, logrando rescatar primero a su madre.

Vivienda de Elsa Tovar, en Pumpunya, terminó totalmente derrumbada por sismo en Junín

En exclusiva para Exitosa, Elsa Tovar, una madre que dedicada al campo, contó con detalles su experiencia durante el terroto que azotó Junín, y cómo pudo auxiliar a su madre y su hija. Pese a haber sobrevivido al colapso de su vivienda, Elsa y su familia ahora enfrentan otra batalla: reconstruir su hogar mientras esperan la ayuda prometida por las autoridades.