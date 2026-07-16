Francia vs. Inglaterra por el TERCER LUGAR: Día, hora y canales para ver el partido

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez más nos acercamos al final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Francia e Inglaterra tuvieron una participación destacable a lo largo del torneo, pero no lograron superar a sus rivales de turno, España y Argentina, respectivamente.

Por lo tanto, 'Los Galos' y 'Los Tres Leones' buscarán cerrar de manera digna su paso mundialista ocupando el último lugar del podio y acompañar en lo más alto a las dos finalistas.

Cuándo se jugará el partido

El encuentro por el tercer lugar está pactado a disputarse el sábado 18 de julio desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami. Francia obtuvo dos veces la medalla de bronce, en Suecia 1958 y en México 1986.

Inglaterra nunca pudo quedar en dicha posición, cada vez que disputó el encuentro perdió. Aquellas veces fueron en Italia 1990 y en Rusia 2018.

En qúe canales se transmitirá

La señal encargada de difundir este encuentro, para la mayoría de la region de Latinoamérica, incluido el Perú, será Dsports (canales 610 y 1610 HD) y las plataformas online DGO (DirecTV), Disney+ y Paramount+ desde las 2:00 pm (hora peruana). El duelo no contará con transmisión por señal abierta para el público nacional.

Historial entre Francia e Inglaterra

Inglaterra y Francia se han enfrentado en tres ocasiones por la Copa del Mundo. El balance favorece a los ingleses, con dos victorias: 2-0 en el Mundial que organizaron en 1966 y 3-1 en España 1982. Los franceses, por su parte, se impusieron 2-1 en el duelo más reciente, disputado en los cuartos de final de Qatar 2022.

Cayeron en las semifinales

'Les Bleus' fueron derrotados 2-0 por España tras verse superados por el control del balón de 'La Furia Roja'. En tanto, Inglaterra desperdició la ventaja inicial ante Argentina al replegarse en defensa y terminó sucumbiendo a la presión de la 'Albiceleste', que remontó para ganar 2-1 sobre el final.

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026, luego de caer en sus respectivas semifinales. Ambas selecciones buscarán cerrar su participación con una victoria este sábado 18 de julio, desde las 4:00 p. m. (hora peruana).