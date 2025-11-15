Presidente José Jeri responde a detractores: "No voy a postular a nada, no soy el enemigo político"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, durante una comparecencia en la región Huancayo se tomó un tiempo para dirigirse a sus detractores y aseguró que no es el "enemigo político".

Presidente Jerí se dirige a críticos

Este sábado 15 de noviembre, el jefe de Estado participó del inicio de obra del puente Arequipa, en Huancayo. en la región Junín, como parte de su segundo viaje a las regiones del país a fin de mejorar la atención de los servicios del Estado.

En esta actividad oficial estuvo acompañado por los ministros de Estado de las carteras de Transporte y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Alejandro Sifuentes. Asimismo, del congresista Ilich López, el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera y alcaldes distritales.

Durante su intervención, Jerí Oré aprovechó para dirigirse a quienes critican su actual cargo como presidente de la República, así como también a su gobierno de transición.

"Este Gobierno es para todos, quienes están a favor como para quienes no. Yo invito a esa voces críticas a que las trasladen en propuestas. Dejemos de ponernos etiquetas y trabajemos juntos. Este Gobierno se va el 26 de julio de 2026, yo no voy a postular a nada, yo no soy el enemigo político", manifestó.

Adicionalmente, subrayó que "lo que tenemos que hacer como peruanos, como patriotas, es trabajar" en el tiempo que queda de gestión teniendo como objetivo "dejar encaminada las cosas".

"Les extiendo la mano"

En tanto, expresó que les extiende la mano a las voces críticas para que "trabajemos sobre la base de la propuesta para llevarla a la acción". Además, afirmó que se compromete a escucharlos, pero que trabajen juntos.

De otro lado, sostuvo que gran parte de los problemas que se suscitan en las regiones es que no se actúa con planificación por lo que consideró que "es un problema estructural del Estado".

"Seremos un gobierno de corta duración, pero altamente eficaces y daremos todo incluso un poco más para dejar encaminado el país, esa es mi promesa y ese va a hacer mi legado", enfatizó José Jerí.

Desde Huancayo,en la región Junín, en el marco de su segundo viaje por las regiones del país, el presidente José Jerí se dirigió a sus detractores asegurando que no es "el enemigo político". Asimismo, afirmó que su Gobierno "es para todos" tanto para quienes están a favor como para quienes están en contra.