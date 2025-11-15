RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Desde Huancayo

Presidente José Jeri responde a detractores: "No voy a postular a nada, no soy el enemigo político"

El presidente de la República participó del inicio de la obra del puente Arequipa, en Huancayo, en donde se dirigió a quienes lo critican asegurando "no soy el enemigo político".

Presidente José Jerí se dirigió a sus detractores desde Huancayo
Presidente José Jerí se dirigió a sus detractores desde Huancayo (Foto: Presidencia del Perú)

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente de la República, José Jerí, durante una comparecencia en la región Huancayo se tomó un tiempo para dirigirse a sus detractores y aseguró que no es el "enemigo político". 

Presidente Jerí se dirige a críticos

Este sábado 15 de noviembre, el jefe de Estado participó del inicio de obra del puente Arequipa, en Huancayo. en la región Junín, como parte de su segundo viaje a las regiones del país a fin de mejorar la atención de los servicios del Estado.

En esta actividad oficial estuvo acompañado por los ministros de Estado de las carteras de Transporte y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Alejandro Sifuentes. Asimismo, del congresista Ilich López, el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera y alcaldes distritales.

Durante su intervención, Jerí Oré aprovechó para dirigirse a quienes critican su actual cargo como presidente de la República, así como también a su gobierno de transición.

"Este Gobierno es para todos, quienes están a favor como para quienes no. Yo invito a esa voces críticas a que las trasladen en propuestas. Dejemos de ponernos etiquetas y trabajemos juntos. Este Gobierno se va el 26 de julio de 2026, yo no voy a postular a nada, yo no soy el enemigo político", manifestó.

José Jerí llega a Junín en medio de protestas: "Tienen una gestión, un Gobierno diferente, deben tenerlo bien claro"
Lee también

José Jerí llega a Junín en medio de protestas: "Tienen una gestión, un Gobierno diferente, deben tenerlo bien claro"

Adicionalmente, subrayó que "lo que tenemos que hacer como peruanos, como patriotas, es trabajar" en el tiempo que queda de gestión teniendo como objetivo "dejar encaminada las cosas".

"Les extiendo la mano"

En tanto, expresó que les extiende la mano a las voces críticas para que "trabajemos sobre la base de la propuesta para llevarla a la acción". Además, afirmó que se compromete a escucharlos, pero que trabajen juntos.

Elecciones Generales 2026: JNE establece sede donde se inscribirán los candidatos a la Presidencia
Lee también

Elecciones Generales 2026: JNE establece sede donde se inscribirán los candidatos a la Presidencia

De otro lado, sostuvo que gran parte de los problemas que se suscitan en las regiones es que no se actúa con planificación por lo que consideró que "es un problema estructural del Estado".

"Seremos un gobierno de corta duración, pero altamente eficaces y daremos todo incluso un poco más para dejar encaminado el país, esa es mi promesa y ese va a hacer mi legado", enfatizó José Jerí.

Desde Huancayo,en la región Junín, en el marco de su segundo viaje por las regiones del país, el presidente José Jerí se dirigió a sus detractores asegurando que no es "el enemigo político". Asimismo, afirmó que su Gobierno "es para todos" tanto para quienes están a favor como para quienes están en contra.

Temas relacionados Estado peruano gobierno de transición Huancayo José Jerí Junín obra del puente Arequipa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA