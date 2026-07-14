Congreso: Comisión Permanente aprueba el crédito suplementario por cerca de S/ 10 mil millones

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión permanente del Congreso de la República aprobó en su última sesión del período 2021-2026, el crédito suplementario para el financiamiento de inversiones públicas, continuidad de los servicios del Estado u garantizar la transición democrática, esto con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Tras cuatro suspensiones, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley del crédito suplementario con 17 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones. Una vez concluida, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi,... pic.twitter.com/SSQnzIBI9V — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2026

Aprobación de propuesta fue con dudas

La aprobación de esta propuesta se produjo en un contexto de incertidumbre. A mediados de junio, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley correspondiente y, pocas semanas después, el 30 de junio, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen con 28 votos a favor y uno en contra.

Este proceso refleja que la iniciativa fue evaluada y respaldada pese a la existencia de un escenario caracterizado por expectativas inciertas y diversos factores que podían influir en su implementación.

Con esto, quedaba listo para ser agendando y debatido en la Comisión Permanente. En primera instancia, estaba listo para el jueves 09 de julio, pero fue sometido a un cuarto intermedio y reprogramado para el lunes 13 de julio.

No obstante, tampoco fue abordado por desacuerdos entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su nueva prórroga fue para este martes 14 de julio. Aunque el debate estaba previsto para el mediodía de este martes, fue postergado en dos oportunidades.

En un primer momento, se estimó que comenzaría alrededor de las 4:30 de la tarde; sin embargo, debido a razones logísticas, se volvió a reprogramar para las 9:00 de la noche.

Votación sin cambios

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que la votación no podía seguir aplazándose, ya que el miércoles 15 se instalaría la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento.

En ese sentido, explicó que, las reprogramaciones realizadas habían sido sustentadas por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, y que, debido al inicio de funciones de la nueva Junta, era necesario someter el proyecto a votación "de inmediato", ya sea para aprobarlo en su versión actual o para rechazarlo.

Asimismo, señaló que, cualquier modificación al texto implicaría reiniciar las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que impediría finalizar el procedimiento dentro del plazo previsto.

¿De qué trata el crédito suplementario?

El Proyecto de Ley N.º 14799 propone autorizar un crédito suplementario de S/ 9 596 millones destinado a financiar inversiones públicas y garantizar la continuidad de servicios del Estado.

El dictamen contempla medidas para fortalecer sectores importantes del país como salud, educación, seguridad y el sistema electoral. En salud, asegura recursos para continuar las inversiones del Plan Mil; mientras que en educación permite ampliar plazos para mejorar las remuneraciones docentes y financiar nuevos proyectos.

Asimismo, incluye fondos para reforzar la seguridad ciudadana, atender emergencias como los efectos del Fenómeno El Niño y garantizar que los organismos electorales cuenten con los recursos necesarios para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Además, incorpora disposiciones para financiar el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la CTS para los trabajadores bajo el régimen CAS, reconociendo estos beneficios laborales.

Con esta aprobación, el Estado podrá disponer de recursos adicionales para financiar proyectos y mantener servicios fundamentales para la población. La medida representa un respaldo para sectores prioritarios y permitirá que diversas inversiones públicas continúen su ejecución, generando beneficios para ciudadanos que dependen de estos servicios en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.