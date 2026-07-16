Feriados del 28 y 29 de julio: ¿Los trabajadores part time tienen derecho al feriado?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de los feriados por Fiestas Patrias, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si quienes laboran bajo la modalidad part time también tienen derecho a recibir una remuneración por los días 28 y 29 de julio.

La respuesta es sí , aunque el monto que corresponde percibir dependerá de la jornada laboral pactada y de si el trabajador presta servicios durante esas fechas.

En el Perú, los trabajadores contratados a tiempo parcial cuentan con diversos derechos laborales, entre ellos el pago por los feriados nacionales. No obstante, al tener una jornada inferior a cuatro horas diarias en promedio, el cálculo de la remuneración es proporcional al tiempo efectivamente laborado, por lo que no siempre será igual al de un trabajador de jornada completa.

Si el trabajador part time no labora durante el feriado y este coincide con un día en el que normalmente debía prestar servicios, tiene derecho a recibir la remuneración correspondiente a esa jornada. En cambio, si el feriado coincide con un día en el que no le tocaba trabajar, no se genera un pago adicional por esa fecha.

¿Qué ocurre si trabajas el 28 o 29 de julio?

Cuando un trabajador part time presta servicios durante un feriado sin recibir un descanso sustitutorio, la legislación establece que debe percibir el pago correspondiente por el feriado, además de la remuneración por el trabajo realizado y la sobretasa que corresponda según la normativa vigente.

En otras palabras, trabajar un feriado puede generar una compensación mayor que una jornada ordinaria si no existe descanso compensatorio.

Por ello, es importante verificar que el empleador haya aplicado correctamente el cálculo de la remuneración cuando se haya trabajado durante un día feriado.

28 y 29 de julio considerados feriados nacionales en Perú por Fiestas Patrias.

Otros derechos que también tienen los trabajadores part time

Aunque muchas personas creen que el trabajo a tiempo parcial implica menos beneficios, la normativa reconoce diversos derechos laborales para este grupo de trabajadores.

Entre ellos se encuentran: el descanso por feriados, las vacaciones proporcionales de acuerdo con el tiempo de servicios y la protección frente a incumplimientos de las condiciones pactadas en el contrato.

Asimismo, los especialistas recomiendan conservar el contrato de trabajo, los registros de asistencia y las boletas de pago para poder sustentar cualquier reclamo en caso de que el empleador no respete los beneficios establecidos por la legislación laboral.

Ante una eventual controversia, el trabajador puede acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para solicitar orientación o presentar una denuncia.