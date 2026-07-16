Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al ganador junto a Gianni Infantino

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La final del Mundial 2026 tendrá un invitado político —y polémico— de primer nivel. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump asistirá al partido entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será el encargado de entregar el trofeo al campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Casa Blanca confirma asistencia

Leavitt destacó que la presencia de Trump será el cierre perfecto para un torneo que calificó como histórico, asegurando que el mandatario espera con ilusión asistir y que el viernes participará en una recepción oficial de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos. Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso."

🏟️🇺🇸 La final del Mundial 2026 también contará con presencia política, pues la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al encuentro que definirá al campeón entre Argentina y España.



🌎⚽ La presencia del mandatario se suma a la... pic.twitter.com/wDpQmraOxP — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 16, 2026

¿El más exitoso?

El mensaje de Leavitt buscó transmitir una narrativa de éxito y hospitalidad, aunque contrasta con episodios que durante el torneo causaron polémica, como lo fue el trato dado a selecciones como Irán, que debió viajar constantemente solo para disputar sus partidos en medio de tensiones políticas y restricciones diplomáticas. Esto expuso la fragilidad del discurso inclusivo frente a decisiones condicionadas por la política internacional.

La ceremonia también rompe con el protocolo habitual, en el que los jefes de Estado permanecen en el palco mientras la FIFA deja el trofeo en un pedestal para el ganador. La decisión de que Trump baje al césped junto a Infantino, ya visto en la final del Mundial de Clubes del 2025, ha sido interpretada como un gesto de protagonismo político y una instrumentalización del evento deportivo.

Actuación similar tuvo Trump en la final del Mundial de Clubes 2025

La presencia de Trump implicará un operativo de seguridad extraordinario, dado el contexto de amenazas internacionales contra su figura. Será además la primera vez que asista presencialmente a un partido del torneo, tras ausentarse de la inauguración en México y de los encuentros de la selección estadounidense.

La confirmación de la Casa Blanca coloca a Donald Trump en el centro de la escena mundialista. Mientras Leavitt insiste en que su presencia simboliza el éxito del torneo y la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo, los antecedentes con Irán y la ruptura del protocolo en la premiación revelan las tensiones entre el discurso oficial y la práctica. así, la final anticipa un escenario donde la política y el fútbol volverán a cruzarse de manera inevitable.