Chincha: Presuntos sicarios asesinan a balazos a pareja dentro de su propio auto

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una pareja fue asesinada a balazos dentro de su auto en Chincha. La Policía Nacional del Perú investiga el doble homicidio y de manera preliminar no descarta que el crimen esté asociado con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de transportistas.

Muertes violentas

Las víctimas fueron identificadas como Walter Aburto Anicama y Danitza Ramos Acuña, quienes fueron hallados sin vida, después de que los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos.

De acuerdo a la información preliminar de la Policía, informaron que Walter Aburto recibió un impacto de bala en el pecho, mientras que Danitza Ramos fue encontrada en el asiento posterior del automóvil con una herida de bala en el cuello.

Minutos después efectivos policiales llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de ambas personas. Durante las diligencias en la escena del crimen, peritos de Criminalística hallaron siete casquillos de bala, los cuales fueron incorporados a la investigación.

Policía investiga posible vínculo con extorsionadores

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Chincha maneja como una de las principales hipótesis que el ataque podría estar vinculado a presuntas mafias dedicadas al cobro de cupos a transportistas que operan en la provincia.

Según las primeras indagaciones, los investigadores buscan determinar si las víctimas habían recibido amenazas o sufrían presiones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de las diligencias, la Policía y el Ministerio Público revisarán los teléfonos celulares de las víctimas para verificar si existían mensajes o llamadas vinculadas a posibles actos de extorsión.

Asimismo, los investigadores solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las vías de acceso al asentamiento humano Señor de los Milagros con el objetivo de reconstruir la ruta utilizada por los atacantes antes y después del crimen.

Efectivos policiales investigan si el móvil del crimen estaría ligado al cobro de cupos. (Difusión)

Antecedentes e investigación de la víctimas

Cabe señalar que Walter Aburto fue intervenido en julio del 2014 junto a otro sujeto por una presunta extorsión contra trabajadores de una obra en Chincha, en aquella oportunidad, ambos fueron trasladados al entonces Departamento de Investigación Policial.

Por otro lado, Danitza Ramos fue detenida en setiembre del 2021 durante el operativo "Impacto 2021", cuando la Policía decomisó más de 600 ketes de presunta pasta básica de cocaína en Pueblo Nuevo. Posteriormente fue puesta en libertad.

Con este nuevo caso, la provincia de Chincha registra 20 muertes violentas en lo que va del 2026, según información de la Policía Nacional. Las autoridades reforzarán los patrullajes y operativos en las rutas de transporte informal y exhortaron a transportistas y ciudadanos a denunciar, de forma confidencial, cualquier extorsión o cobro de cupos.