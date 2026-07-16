Pidió una hamburguesa triple en la primera cita y él la acusó de interesada: "No soy sugar daddy"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre generó el debate en redes sociales tras calificar de "interesada" a una mujer con la que salió. Según precisó, la joven pidió una hamburguesa triple en su primera cita sin ningún tipo de "remordimiento".

Hombre tilda de "interesada" a mujer tras su primera cita

Un hombre identificado como Luis Miguel Castillo optó por dar a conocer su historia a través de un video en TikTok. De acuerdo a su testimonio, la historia se remonta hace cuatro años cuando él con 37 años conoció a una mujer e inmediatamente "hicieron clic" e intercambiaron sus números telefónicos. A los pocos días, Luis decidió invitarla a comer a un lugar que él había planificado llamado "las calles del hambre".

Pese a que él estaba emocionado por saber más de ella en ese momento, comenzó a sentirse incómodo cuando la mujer, de solo 27 años de edad, rechazó la idea y le exigió cambiar la ubicación de su primera cita.

"Vamos rodando y al pasar por la calle del hambre, ella me dice: ¿Estas loco si crees que yo voy a comer aquí? Yo, como caballerito complaciente, le dije: Vale, vamos donde tú elijas. Eso marcó un antes y después en mi manera de ver a las mujeres, porque hay que entender que existen mujeres sanas y mujeres bandidas", expresó en un inicio.

Historia de la hamburguesa triple que causó el debate

Seguidamente, contó que tras llegar al restaurante, el mesero les acerca la carta y mientras él revisaba las opciones para comer, ella decidió ordenar primero una hamburguesa triple, lo que le generó "ruido e incomodidad", alegando que era muy raro que en la primera cita tenga "el valor" de pedir esa comida.

Pero no todo quedó ahí, ya que Luis Castillo sostuvo que la joven pasó el mayor tiempo del encuentro revisando su celular, lo que hizo que se sintiera "prácticamente solo". Esta situación hizo que al regresarla a casa le dijera a la mujer que no la volvería a ver más y si deseaba un sugar daddy él no era la persona indicada.

"Ella primeramente pide una hamburguesa triple, lo cual a mí me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de pedirlo. (...) Para ser la primera cita no está bien visto, al menos es así para los hombres. (...) Le digo que lamentablemente yo no soy lo que estás buscando, no soy un suggar daddy", indicó el hombre.

Finalmente, le aconsejó a la joven que pese a que él tenía una estabilidad económica, no era millonario, y que consideraba que un hombre de 37 años que quiera jugar el papel de sugar daddy con una mujer de 27 era porque tenía una "muy baja autoestima".

Mujer de la hamburguesa triple da su versión en redes

La mujer del video viral de la hamburguesa triple fue identificada como Kerstin Guenther. A través de un nuevo material audiovisual, la joven sostuvo que ella le sugirió solo salir a comer en un lugar con menos movimiento y ruido.

Asimismo, aseguró que sí notó la incomodidad del hombre cuando pidió la hamburguesa y que nunca surgió una plática, por lo que decidió mirar su celular.

"Que tacaño. Él sale diciendo en el video que yo soy una mujer demasiado interesada porque cómo es posible que una mujer pida una hamburguesa triple en la primera cita. O sea ahora la llaman a una interesada porque una pide una hamburguesa triple, entonces ¿para qué me invitaste a cenar, qué querías que pidiera sólo agua?", exclamó.

El caso se volvió viral en redes sociales. Luis Miguel Castillo contó que durante su primera cita una joven pidió una hamburguesa triple, lo que le pareció algo inadecuado hasta el punto de calificarla de "interesada". Ella no dudó en romper su silencio y lanzar una contundente respuesta.