"¡Terrorismo nunca más!": Marco Miyashiro y José Baella exhortan a peruanos a no olvidar el daño causado por terroristas

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conmemoración por el 34 aniversario del atentado terrorista perpetrado por Sendero Luminoso en la calle Tarata, los generales en situación de retiro de la Policía Nacional, Marco Miyashiro y José Baella hicieron un llamado a todos los peruanos a no olvidar la etapa más violenta que padeció el país.

Como se recuerda, un 16 de julio de 1992, la cúpula subversiva liderada por Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, ejecutó el violento ataque en el distrito de Miraflores, dejando un saldo de 25 muertos, 155 heridos de gravedad y cinco desaparecidos, además de graves daños psicológicos en los sobrevivientes.

"País que no conoce su historia está propenso a repetirla"

Desde el paseo de la Solidaridad, lugar que rinde homenaje a la memoria de las víctimas, José Baella, exjefe de la Dircote, recordó que el ataque terrorista consistió en la detonación de un "coche bomba" cargado con 200 kilos de ANFO.

Pese a que aquella terrible situación enlutó a todo el Perú, el exoficial indicó que sirvió como un "despertar" para que todos los peruanos tomen consciencia sobre la real dimensión del impacto de la organización terrorista hacia nuestro país, situación que -asegura- no debe volver a repetirse.

"Eso fue un llamado también a todos los peruanos para reaccionar. Esa es la importancia de rendir homenaje en este momento, porque es como un símbolo que todos los peruanos deben tener presente, para refirmar nuestros valores de democracia, nuestros valores de principios de libertad en todo el Perú. País que no conoce su historia está propenso a repetirla y no queremos eso en el Perú. ¡Terrorismo nunca más!", enfatizó.

Por su parte, Marco Miyashiro, exjefe del GEIN, coincidió con lo señalado por José Baella, puntualizando, además, que Sendero Luminoso atacó dicha zona de Miraflores para afectar gravemente la economía nacional, como parte del pensamiento y filosofía de su líder terrorista.

"Esto es porque, Abimael Guzmán, el dirigente de esta organización genocida y asesina, decía que: 'Cuando el pueblo tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución'. Es por eso, la importancia de destacar cómo actúan estos comunistas-terroristas, afectando a toda una nación, como es el Perú", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En el marco de los 34 años del atentado en la Calle Tarata, Marco Miyashiro y José Baella hicieron un llamado a los peruanos a mantener viva la memoria de las víctimas y a no olvidar el daño que el terrorismo causó al país.



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Ratifican cadena perpetua contra Osmán Morote

En octubre del 2025, la Tercera Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió que se ratifique la sentencia de cadena perpetua dictada contra Osmán Morote, uno de los máximos líderes de Sendero Luminoso, por su participación en el atentado terrorista en la calle Tarata.

Cabe señalar que, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada estuvo a cargo de la evaluación del pedido formulado por la defensa del terrorista, instancia que resolvió que, "no se acreditaron razones humanitarias debidamente justificadas ni fundamentos jurídicos válidos" para admitir su libertad.

De acuerdo con lo anunciado por la Procuraduría General del Estado, la defensa del condenado había solicitado la aplicación del artículo 22 del Código Penal —modificado por la Ley N.º 32181— argumentando un supuesto deterioro de salud y condiciones inhumanas de reclusión.

Sin embargo, tras la oposición del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo, el tribunal desestimó el requerimiento, garantizando el cumpliendo su condena a cadena perpetua.

Vale recordar que, en septiembre del año 2018, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional, condenó a cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso por el atentado en la calle Tarata, siendo estos: Abimael Guzmán, Elena Yparraguirre, Osmán Morote, Florindo Flores, Óscar Ramírez, María Pantoja, Laura Zambrano, Florentino Cerrón, Edmundo Cox y Margot Liendo.