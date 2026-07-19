Mundial 2026: Shakira cierra otra participación y ya ha estado en más Copas y finales que Piqué

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La final del Mundial 2026 dejó un dato curioso que rápidamente se convirtió en tema de conversación: Shakira ha estado presente en más Mundiales y en más finales que Gerard Piqué.

La artista colombiana, reconocida como la "Reina de los Mundiales", acumula cuatro participaciones y tres finales con su música, mientras que el exdefensor español disputó tres Copas del Mundo y solo una final, la de Sudáfrica 2010.

El recorrido mundialista de Shakira

La relación de Shakira con el fútbol comenzó en Alemania 2006, cuando interpretó Hips Don't Lie (Bamboo) junto a Wyclef Jean en la ceremonia de clausura, justo antes de la final entre Italia y Francia. Fue su primera incursión en el escenario mundialista y marcó el inicio de una tradición que la acompañaría en las siguientes ediciones.

En Sudáfrica 2010, su papel fue aún más protagónico. Con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial del torneo, se convirtió en símbolo de aquella Copa del Mundo. El tema fue presentado tanto en el concierto inaugural como en la clausura previa a la final entre España y Países Bajos, consolidando su vínculo con el evento y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

Shakira siempre fue la buena suerte de España, en 2010 Shakira canto y España ganó la copa del mundo, en 2026 Shakira canta en la final y España gana...



Gracias Shakira por tanto. pic.twitter.com/41gHCcr1YK — SHAKIRA STATES | stan account (@shakirastates) July 19, 2026

Cuatro años después, en Brasil 2014, Shakira volvió a ser parte de la ceremonia de clausura con La La La (Brazil 2014), acompañada por Carlinhos Brown. Su actuación precedió la final que Alemania ganó a Argentina en el Maracaná, reafirmando su presencia como figura central en los momentos decisivos del torneo.

Como esquecer quando Shakira salvou a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Só ela poderia ter feito isso pic.twitter.com/vh8nbGzND7 — CLANCY (@ShakGagaTop) January 7, 2026

Finalmente, en Estados Unidos, Canadá y México 2026, regresó con Dai Dai, tema oficial del Mundial, interpretado en el show de medio tiempo de la final entre Argentina y España. Con ello, Shakira suma cuatro Mundiales y tres finales, consolidando su papel como ícono cultural de la Copa del Mundo.

⚽️ | Assista Shakira performando "Dai Dai" (feat. Burna Boy) durante o show do intervalo da Copa do Mundo da FIFA em Nova Jersey! pic.twitter.com/ce67xa70a5 — Central Shakira Brasil (@CentralShakira) July 19, 2026

Piqué y sus participaciones

Por su parte, Gerard Piqué debutó en un Mundial en Sudáfrica 2010, donde fue titular en la selección española que se consagró campeona del mundo. Volvió a disputar la Copa en Brasil 2014, aunque España quedó eliminada en fase de grupos, y cerró su recorrido mundialista en Rusia 2018, donde la Roja cayó en octavos de final frente al anfitrión. En total, Piqué jugó tres Mundiales y una final, la de 2010, que ganó.

El español alzó la Copa en el 2010.

La comparación resulta llamativa: mientras Piqué, como futbolista profesional, disputó tres Copas y levantó un título mundial, Shakira ha estado vinculada a cuatro ediciones y ha actuado en más finales que él.

En términos de presencia en el escenario global, la artista colombiana supera a su expareja, consolidándose como ícono recurrente de la cultura mundialista. Su música ha acompañado más finales que las que Piqué jugó en la cancha, un contraste que ha generado comentarios en redes sociales y que refuerza la idea de que Shakira, además de conquistar escenarios, también conquistó la historia de los Mundiales.