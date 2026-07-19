Mundial 2026: Así fue el show de medio tiempo de la final con Madonna, BTS, Bieber, Dudamel y Shakira

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La final del Mundial 2026 no es un partido cargado de tensión y expectativa, sino también el escenario de un espectáculo de medio tiempo que marcó un hito en la historia del fútbol.

Por primera vez, la FIFA organizó un show de estas dimensiones en una final, reuniendo a artistas de talla mundial y figuras icónicas del deporte en un despliegue que buscó reflejar diversidad cultural y conectar con millones de espectadores alrededor del planeta.

Madonna y dos leyendas

El show comenzó con la aparición de Madonna, quien interpretó su clásico Music en medio de un despliegue de luces y coreografías. La sorpresa llegó al cierre de su número, cuando las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo Nazário se sumaron al escenario, aportando un guiño futbolístico que encendió al público.

¡¡ENTRADA TOP!! MADONNA INGRESÓ AL SHOW DE MEDIO TIEMPO CON RONALDINHO Y RONALDO NAZARIO.



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BTS y Bieber en escena

La energía se mantuvo con la entrada de BTS, la banda surcoreana de K-pop que interpretó Dynamite, generando una explosión de entusiasmo entre los asistentes y consolidando la conexión con el público joven. El estadio vibró con la intensidad de su presentación, que aportó frescura y dinamismo al espectáculo.

El tono cambió con la intervención de Justin Bieber, quien apareció con guitarra en mano para ofrecer una versión acústica de Everything Hallelujah, adaptada con referencias al Mundial. Su actuación íntima y emotiva contrastó con la intensidad de los números anteriores, ofreciendo un momento de pausa y recogimiento en medio de la euforia.

El K-Pop se hizo presente junto a referente pop canadiense.

La 'loba' cierra el espectáculo

La solemnidad llegó de la mano del director venezolano Gustavo Dudamel, que condujo a la orquesta en un interludio artístico que aportó profundidad y sofisticación al espectáculo. Su participación fue un puente entre los ritmos pop y el cierre latino.

Finalmente, el turno de Shakira marcó el clímax del show. La colombiana interpretó Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026, desplegando su energía característica y consolidando su papel como "Reina de los Mundiales". Su actuación fue coreada por todo el estadio y transmitió la fuerza simbólica de la música latina en un evento global.

¡¡UN SHOW IMPRESIONANTE!! SHAKIRA CERRÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO CANTANDO "DAI DAI", LA CANCIÓN OFICIAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026.



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El espectáculo, de 17 minutos, fue descrito como vibrante y multicultural, con una secuencia que combinó pop icónico, K-pop, acústico, dirección orquestal y música latina. La FIFA aprovechó además el evento para promover el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, con la meta de recaudar 100 millones de dólares para programas educativos.

Madonna abrió, BTS encendió, Bieber emocionó, Dudamel dio solemnidad y Shakira cerró con fuerza, consolidando un show que acompañó la final entre Argentina y España y que quedará en la memoria como uno de los momentos más espectaculares de la historia del fútbol.