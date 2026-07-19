Chancay: aprueban Plan de Desarrollo Urbano que marcará el futuro del distrito

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Chancay vive uno de los momentos más importantes de su historia. El distrito que concentra el desarrollo del megapuerto y se proyecta como uno de los principales pueblos logísticos y económicos del país, acaba de dar un paso decisivo para ordenar su crecimiento.

Durante una sesión del Consejo Provincial. organizada en la municipalidad de Huaral y con la participación del alcalde provincial, Fernando Cárdenas Sánchez, los regidores provinciales y el alcalde de Chancay, Juán Álvarez Andrade, se ha aprobado el Plan de Desarrollo Urbano (PBU), un instrumento técnico que definirá el crecimiento de la ciudad en los próximos años.

Proyecto concretado

La regidora Alexandra Reyes, quien impulsó desde el Consejo Municipal el siguimiento de esta iniciativa, recordó el largo camino que recorrió el proyecto antes de convertirse en una realidad.

"He sido parte de este proyecto en el 2026, pero he participado en los anteriores espacios públicos que se realizaron. Finalmente, se llegó al objetivo. A Comisión llegó el 24 de abril, y en julio podemos decir que se cerró este capítulo",

Próximos pasos

El alcalde, Juán Álvarez Andrade, con el PBU (Plan de Desarrollo Urbano) ya aprobado, dio a conocer cuales serán los siguientes pasos para el desarrollo de Chancay.

"Que esta herramienta sea el futuro del distrito de Chancay, para la provincia y para el Perú. Hemos tenido que debatir arduamente y en medio de todo, que bien que sea así. Esperemos que la nueva gestión municipal se sensibilice y esté en sintonía.

De paso, mencióno que intentarán implementar las oficinas para dar pie a la organización de la ciudad. Asimismo, expresó su deseo de que no hayan inconvenientes por aprovechamientos de algunas ventas de terrenos que le generan problemas al Gobierno local.

Megapuerto de Chancay, el prospecto a nuevo centro económico del país

Con la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PBU), da inicio a una nueva etapa de planificación en un distrito que se prepara para afrontar uno de los mayores procesos de crecimiento económico y urbano del Perú, hacia un futuro más ordenado, sostenible y con mejores oportunidades para sus habitantes.

Chancay aprobó su Plan de Desarrollo Urbano, una herramienta que marcará el crecimiento del distrito ante el impulso generado por el megapuerto.

La medida fue aprobada por el Consejo Provincial de Huaral y permitirá ordenar la expansión urbana en los próximos años.