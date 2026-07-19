Cruz del Señor de Cani Cruz: Histórico monumento religioso colapsó tras los tres sismos que sacudieron la región

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un monumento religioso e histórico ubicado en la plaza principal de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, se desplomó la noche de este sábado 18 de Junio tras los fuertes sismos que sacudieron la región Junín, siendo el más fuerte de magnitud 5.1, según reporte del IGP.

Golpe al patrimonio

Se trata de la histórica Cruz del Señor de Cani Cruz, la cual colapsó luego de más de cuatro siglos. Este monumento, considerado como uno de los principales símbolos de la fe cristiana en el Valle del Mantaro, está reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

Pobladores reportaron en redes sociales como la cruz de piedra en el suelo y parte de su base fragmentada. Vecinos acudieron de inmediato al santuario para constatar los daños, mientras expresaban consternación por la caída de uno de los símbolos religiosos más representativos del valle del Mantaro.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo con mayor magnitud ocurrió a las 9:24 de la noche, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad estimada de IV-V en la provincia de Chupaca y se sintió con fuerza en Huancayo, Concepción, Jauja y otras localidades de la región.

Un símbolo con siglos de historia

El Señor de Cani Cruz es uno de los monumentos religiosos más antiguos de Junín. La tradición local sostiene que fue levantado durante los primeros años de la presencia española en el valle del Mantaro. La cruz, tallada en piedra caliza, presenta relieves de Cristo crucificado y otros símbolos religiosos. Durante siglos, pobladores y peregrinos acudieron al santuario para participar en celebraciones religiosas, agradecer favores y renovar su fe.

Además de su valor espiritual, el Cani Cruz forma parte del patrimonio histórico de Chongos Bajo y concentra diversas tradiciones orales que lo vinculan con los primeros procesos de evangelización en la sierra central.

Tal como era de esperarse, la caída del Señor de Cani Cruz deja una profunda huella en Chongos Bajo. Por su parte, las autoridades deberán determinar si la estructura puede restaurarse.

Sismo en Junín causa graves daños y personas afectadas

El jefe del INDECI informó que el sismo dejó más de 300 damnificados y una persona desaparecida, mientras continúan las labores de búsqueda y coordinación con las autoridades. Además, 48 viviendas quedaron destruidas, 18 resultaron afectadas y dos hospitales sufrieron daños estructurales.

El Señor de Cani Cruz se desplomó como consecuencia de los tres sismos que remecieron Junín, dejando en evidencia el impacto que pueden tener los movimientos telúricos sobre este tipo de estructuras.