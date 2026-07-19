León XIV en Chiclayo: José María Balcázar asegura que obras para su llegada estarán listas previo a El Niño

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) continúa con los preparativos para la visita del papa León XIV en noviembre, según confirmó el presidente José María Balcázar.

En entrevista con Exitosa, el mandatario aseguró que se ha otorgado un presupuesto especial para Chiclayo y que las obras de emergencia estarán listas antes de que se manifiesten con mayor intensidad los efectos del fenómeno El Niño.

Obras y coordinación

Balcázar destacó que el Ejecutivo ha podido coordinar a tiempo las obras necesarias para recibir al pontífice en la ciudad de Chiclayo, además de trabajos vinculados a la prevención y preparación para la llegada del fenómeno climático.

"Se está trabajando bastante en el GORE de Lambayeque para que no tengan ningún contratiempo y para que la presidenta, que va a recibir al papa en noviembre, esté con todas las calles bien arregladas", señaló.

El presidente interino recordó que su gestión ha asignado un presupuesto aparte a las autoridades locales, destinado exclusivamente a estas obras de preparación y mejora de calles para la visita de León XIV.

"Le hemos dado un presupuesto especial a Lambayeque porque las calles están muy deterioradas, de tal manera que en eso estamos trabajando directamente con la alcaldesa de Chiclayo", agregó.

🔴🔵 #ExitosaPerú | En comunicación con Exitosa, el presidente José María Balcázar, indicó que ante la llegada del papa León XIV en noviembre, el Gobierno Regional de Lambayeque está trabajando en los preparativos. Señaló que se le ha dado un presupuesto especia, se está... pic.twitter.com/bLOvKpSU3I — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

Plazos frente a El Niño

Pese a la preocupación existente por la coincidencia entre la visita papal y los mayores efectos de El Niño a finales de año, Balcázar aseguró que los trabajos concluirán a tiempo y previo a que el fenómeno climático comience a golpear la región con mayor intensidad.

"Las obras terminarán antes de El Niño, el papa llegará antes, en la primera quincena de noviembre, y el fenómeno a fines del mismo mes o diciembre", indicó.

El mandatario subrayó que no hay retrasos ni contratiempos en el cronograma y que ya se culminó la refacción de la iglesia matriz en la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo, con recursos aportados por el gobierno regional. "Nosotros hemos colaborado con el dinero necesario y suficiente", puntualizó.

La visita del papa León XIV se dará en un contexto marcado por la expectativa religiosa y la alerta climática. Mientras los especialistas advierten que El Niño tendrá sus mayores impactos hacia finales de año, el Ejecutivo asegura que el GORE Lambayeque tendrá las obras listas antes de la llegada del pontífice.

La coordinación con la alcaldesa de Chiclayo y la asignación de un presupuesto especial buscan garantizar que la ciudad esté preparada para recibir al santo padre, en un acontecimiento que pondrá a prueba tanto la capacidad logística como la gestión preventiva frente al fenómeno climático.