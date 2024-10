La Libertad: Transportistas paralizarán sus actividades este 22 de octubre ante extorsiones

18/10/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En conversación con Exitosa, el representante del gremio de transportes La Libertad, Carlos Guerrera, anunció que paralizarán sus actividades este 22 de octubre ante las continuas extorsiones que reciben. Asimismo, se sumarían a la protesta otros sectores, los cuales vienen sufriendo los estragos del incremento de la inseguridad.

Gremios paralizarán labores en La Libertad

Durante el programa Hablemos Claro, el dirigente manifestó que el único punto de la paralización convocada para esa fecha es la lucha contra la inseguridad en Trujillo. Guerrera expresó que los delitos de sicariato, extorsión, robos y muertes surgieron en dicha parte del país.

"Convivimos cerca de 15 años en esta problemática, pero ya nos cansamos de todo esto. No hay un solo día que no haya un atentado en Trujillo. No hay un solo día en el que no se amenace por un cobro a un negocio, por más pequeño que sea. Hay negocios que han cerrado porque no pueden pagar cupos", manifestó.

Asimismo, reveló que para esta protesta están convocados tres gremios, los cuales son el M1, M2, y M3. (Taxis, combis y micros, respectivamente). "No solamente este es un paro de transporte, es un paro que nos perjudica a toda la colectividad trujillana", resaltó al respecto.

"Hemos abierto el espacio para que todos puedan sumarse a esta protesta, por la inseguridad que vivimos hoy en día. Participan mercados, sociedades civiles, frentes, la Universidad Nacional de Trujillo también se sumó al cien por cierto, encabezado por su rector", reveló.

No aceptarán a políticos y piden marcha

Por otro lado, el representante dejó en claro que no aceptarán la presencia de ningún político en la marcha, porque consideran que "han demostrado que no han hecho nada". "Tenemos un alcalde que ha dicho que el paro no debe ser en Trujillo, sino en Lima (...) Nos está minimizando el alcalde. Es lamentable que no haga nada", denunció.

Además, resaltó que ellos pertenecen a una diligencia nacional, que es multimodal en Lima, por lo que han pedido permiso para hacer esta paralización en Trujillo con una cuestión previa. No obstante, si sus demandas no son escuchadas, el 12 de noviembre se realizará la paralización a nivel regional.

"Esperemos que esta marcha sea pacífica, pero sí levantando la voz, algo que no nos pueden prohibir. Si salimos a luchar contra la delincuencia, no podemos hacer vandalismo. No tendría sentido. Pedimos escuchen nuestra voz por lo que vivimos todos los días en Trujillo", puntualizó.

