Total rechazo

Congresista María Agüero recibe abucheos durante acto oficial por el aniversario de la ciudad de Arequipa

Durante la Sesión Solemne por el 485 aniversario de la fundación española de Arequipa, la legisladora de Perú Libre fue abucheada por los asistentes debido a sus polémicas declaraciones sobre las Fuerzas Armadas y su respaldo a Gustavo Petro.

María generó rechazo en ceremonia por el aniversario de Arequipa.
María generó rechazo en ceremonia por el aniversario de Arequipa. Composición: Exitosa

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/08/2025

La legisladora de Perú Libre, María Agüero, fue rechazada por parte de la población durante la Sesión Solemne por el 485 aniversario de la Fundación española de Arequipa, realizada el pasado 14 de agosto en el Teatro Municipal. 

Rechazo de la población

El incidente tuvo lugar cuando el maestro de ceremonias mencionó y agradeció la presencia de la parlamentaria. De inmediato generó la desaprobación y rechazo de los asistentes.  Los abucheos se prolongaron por varios segundos, se logra observar en el video de la transmisión en vivo de dicha ceremonia.

En ese sentido la reacción estaría impulsada por las recientes declaraciones que la congresista dio sobre el conflicto limítrofe entre Perú y Colombia respecto a la isla Chinería. Agüero cuestionó a las Fuerzas Armadas peruanas y dio su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Gustavo Petro, defensor de los pobres de América Latina, no como nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales peruanas, que están asesinando a los compatriotas con balas. Eso está demostrado y el mundo entero lo sabe" , indicó la congresista de Perú Libre.

Persona no grata

Cabe precisar que en el 2024, la congresista María Agüero fue expulsada de un evento público en Arequipa por un grupo de alumnos del colegio Independencia Americana, debido a sus declaraciones en las que los calificó como delincuentes

El hecho ocurrió cuando la legisladora asistió al centro de estudios sin previo aviso. Los estudiantes al reconocerla manifestaron su rechazo y le exigieron que abandonara el lugar. En ese entonces la partidaria de Perú Libre traía puesta una camiseta con el rostro Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. 

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, en conjunto con las instituciones educativas Micaela Bastidas e Independencia Americana, declararon públicamente a la congresista como persona no grata. Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad de Yanahuara subrayó como "imperdonables e inaceptables" las declaraciones de la representante de Perú Libre.

En ese sentido, el burgomaestre de Yanahuara, al finalizar la ceremonia, entregó polos con la frase de "Yo sí me siento arequipeño". Los polos fueron entregados a Rohel Sánchez, gobernador regional, a Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial de Arequipa; y al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

El hecho ocurrido durante el acto oficial por el aniversario de Arequipa confirma que María Agüero vuelve a generar rechazo en la región, a pesar de ser arequipeña y de haber sido la única congresista representante de la ciudad presente en la ceremonia. La reacción del público no solo responde a sus declaraciones recientes sobre las Fuerzas Armadas y su respaldo a Gustavo Petro, sino también a un marcado historial de incidentes.

