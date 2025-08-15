Empresario afectado por explosión en Trujillo sufrió pérdidas de más de 300 mil soles: "Años de trabajo"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este jueves 14 de agosto, se detonó un potente artefacto explosivo en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, la cual la dejó inhabitada y afectó a otra veintena de inmuebles alrededor.

De acuerdo a la información brindada por la Policía Nacional del Perú, este hecho se habría dado como parte de una guerra entre bandas. Estás serían 'Los Pulpos' y 'Los Pepes' quienes mantienen a la capital de La Libertad bajo el miedo.

Empresario pierde más de 300 mil soles tras explosión en Trujillo

Como se observa en las imágenes de lo ocurrido, la vivienda donde se detonó este artefacto quedó casi en ruinas. Sin embargo, el resto de hogares también sufrió graves daños, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

Uno de los inmuebles pertenecía a un empresario de nombre Miguel quien al interior del mismo tenía un consultorio dental el cual quedó completamente inoperativo. Lamentablemente, los equipos con los que contaba también se encuentran inservibles lo cual le representa una perdida de miles de soles.

"Ver todo esto al llegar, pasado 5 o 10 minutos, todo destruido, mi inversión. Años de trabajo, verlo destruido en un segundo es inimaginable el dolor que uno siente. No puedo dormir ni siquiera un poco, porque estoy pensando cómo voy a recuperarme de esto", indicó a La República.

Familias dependen de él

La preocupación del empresario no solo es por el dinero que tendrá que invertir para recuperar todo lo perdido o las deudas con diferentes bancos con las que aún cuenta, sino también por todas las familias que trabajan para él y que se verán afectadas por esta explosión.

"Los cimientos están partidos, todos están rajados. Los equipos no funcionan. Tengo dos trabajos. Tengo familias que trabajan para mí, colegas odontólogos y técnicos. Y lamentablemente, no voy a poder ayudarlos ni solventarlos, porque no hay cómo trabajar en esta situación. No tengo una cantidad exacta. Pero he sacado cálculos de cuánto voy a gastar en reparar todo esto y no baja de los S/300.000", añadió.

Seguidamente, el hombre de negocios cuestionó la presencia del ministro del Interior, Carlos Malaver a quien le exigió que recorra toda la zona afectada para que constate los daños que ocasionó este hecho criminal.

De esta manera, un empresario perdió más de 300 mil soles luego que una de sus vivienda sea afectada por la potente explosión ocurrida en la ciudad de Trujillo.