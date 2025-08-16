Tragedia en vía Juliaca-Arequipa: Al menos siete muertos y varios heridos deja choque entre bus y tráiler

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente de tránsito ha teñido de luto la vía Juliaca-Arequipa tras la colisión entre un bus interprovincial y un tráiler, que dejó al menos siete muertos y varios heridos.

Tragedia en vía Juliaca-Arequipa

Un fatal accidente se registró a la altura del kilómetro 244 de la carretera Juliaca-Arequipa, cerca del distrito de Santa Lucía, cuando un bus interprovincial de la empresa Wayra, con placa C3X-969, colisionó violentamente contra un tráiler de matrícula Z1L-973.

Testigos del hecho relataron que, antes del impacto, el bus —que se dirigía con 35 pasajeros desde Arequipa hacia Juliaca— se habría recostado hacia su lado derecho, lo que terminó exponiendo su estructura al tráiler que venía en sentido contrario.

Producto del choque, varias personas quedaron atrapadas dentro de la unidad completamente destrozada. La Policía de Carreteras confirmó el fallecimiento de siete pasajeros: cuatro varones y tres mujeres, quienes no pudieron ser rescatados a tiempo debido a la gravedad del siniestro.

Noticia en desarrollo...