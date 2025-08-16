RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Accidente

Tragedia en vía Juliaca-Arequipa: Al menos siete muertos y varios heridos deja choque entre bus y tráiler

Una vez más, la vía Juliaca-Arequipa se tiñe de sangre tras un accidente protagonizado por un bus interprovincial y un tráiler, el cual dejó el lamentable saldo de siete personas fallecidas y varios heridos.

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 16/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Un trágico accidente de tránsito ha teñido de luto la vía Juliaca-Arequipa tras la colisión entre un bus interprovincial y un tráiler, que dejó al menos siete muertos y varios heridos.

Tragedia en vía Juliaca-Arequipa

Un fatal accidente se registró a la altura del kilómetro 244 de la carretera Juliaca-Arequipa, cerca del distrito de Santa Lucía, cuando un bus interprovincial de la empresa Wayra, con placa C3X-969, colisionó violentamente contra un tráiler de matrícula Z1L-973.

Testigos del hecho relataron que, antes del impacto, el bus —que se dirigía con 35 pasajeros desde Arequipa hacia Juliaca— se habría recostado hacia su lado derecho, lo que terminó exponiendo su estructura al tráiler que venía en sentido contrario.

Producto del choque, varias personas quedaron atrapadas dentro de la unidad completamente destrozada. La Policía de Carreteras confirmó el fallecimiento de siete pasajeros: cuatro varones y tres mujeres, quienes no pudieron ser rescatados a tiempo debido a la gravedad del siniestro.

Noticia en desarrollo...

Empresario afectado por explosión en Trujillo sufrió pérdidas de más de 300 mil soles: "Años de trabajo"
Lee también

Empresario afectado por explosión en Trujillo sufrió pérdidas de más de 300 mil soles: "Años de trabajo"

Congresista María Agüero recibe abucheos durante acto oficial por el aniversario de la ciudad de Arequipa
Lee también

Congresista María Agüero recibe abucheos durante acto oficial por el aniversario de la ciudad de Arequipa

Temas relacionados Accidente Arequipa EXITOSA PERÚ heridos Juliaca muertos Puno

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA