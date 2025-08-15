Comando Conjunto de las FF. AA. se enfrentó a terroristas en el VRAEM: Operaciones militares continúan

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú informó que viene realizando una operación militar contra remanentes terroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Según precisaron, también cuentan con la participación del Comando Especial del VRAEM.

Fuerzas Armadas del Perú emiten comunicado

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, las Fuerzas Armadas emitieron el Comunicado N° 011-2025-CCFFAA, en donde brindan detalles de la situación que atraviesan este viernes 15 de agosto, exactamente en la zona de Vizcatán del Ene.

"Ponemos en conocimiento de la opinión pública que nuestro Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, en coordinación con nuestro Comando Especial VRAEM, viene ejecutando una operación contraterrorista en el VRAEM", se lee en su comunicado publicado este viernes 15 de agosto.

De tal modo, desde la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de dicha institución, precisaron que el operativo se puso en marcha luego de que a partir de información de inteligencia, se localizaron campamentos terroristas en áreas pertenecientes al río Mantaro.

#Urgente| Ponemos en conocimiento de la opinión pública que nuestro Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, en coordinación con nuestro @CEVRAEM, viene ejecutando una operación contraterrorista en el VRAEM. @Agencia_Andina @RPPNoticias @peru21noticias pic.twitter.com/WFY1H4XteA — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) August 15, 2025

Intervinieron campamentos en horas de la madrugada

En tal sentido, se emprendieron las acciones correspondientes por parte del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), en coordinación con el Comando Especial del VRAEM. Además, precisaron que el Ministerio Público tiene conocimiento sobre estas acciones que se realizan en el marco de las operaciones militares contra terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Según indicaron, desde horas de la madrugada de este viernes, exactamente a las 02:00 am, se procedió con la neutralización de dichas áreas, generando una respuesta por parte de los remanentes terroristas, quienes abrieron fueron con armamento colectivo. Los sujetos dispararon contra las aeronaves que brindaban apoyo aéreo a las patrullas en tierra.

Continúan labores militares en la zona

Asimismo, se conoció que actualmente, las operaciones militares permanecen de manera continua e ininterrumpida. Se siguen los protocolos correspondientes, manteniendo como premisa, "el irrestricto respeto a los derechos humanos".

"El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma su compromiso de cumplir con su misión constitucional, garantizando la paz, la seguridad y la integridad territorial de la Nación", indicaron.

