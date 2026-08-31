Liberan con vida a empresario minero secuestrado el último domingo en Trujillo: Hay cinco detenidos

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El empresario minero Jenss Lara, quien había sido secuestrado el último domingo en Trujillo, fue liberado con vida tras un operativo especial conjunto ejecutado por las autoridades, según confirmaron fuentes de Exitosa del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.

El rescate se produjo luego de las acciones desplegadas para ubicar al empresario, cuyo secuestro estuvo relacionado con un violento crimen que terminó con la vida de cuatro personas.

Operativo permitió ubicar al empresario

De acuerdo con la información proporcionada a Exitosa, Lara se encuentra ahora a disposición de las autoridades luego de haber sido encontrado con vida. El caso había generado preocupación debido a la gravedad de los hechos registrados durante el secuestro y a la situación de inseguridad que atraviesa Trujillo.

Las fuentes consultadas señalaron que se desarrolló una operación especial conjunta para conseguir la liberación del empresario minero. Las acciones movilizaron a autoridades del Gobierno central, que se trasladaron hasta Trujillo para realizar un seguimiento directo del caso y coordinar las medidas destinadas a lograr el rescate.

La confirmación de la liberación representa un giro en la investigación, luego de que el empresario fuera secuestrado por delincuentes. Según la información proporcionada a Exitosa, Lara fue puesto a disposición de las autoridades tras ser rescatado con vida.

Asimismo, se informó que el ministro del Interior y el ministro de Defensa brindarían una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles sobre el operativo y explicar las circunstancias en las que se concretó la liberación del empresario.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Fuentes de Exitosa del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa confirmaron que el empresario minero Jenss Lara, secuestrado el último domingo en el crimen que acabó con la vida de cuatro personas, fue liberado con vida. Además, se logró la captura... pic.twitter.com/WN27maFQhs — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

Cinco personas fueron capturadas

La operación también permitió la captura de al menos cinco personas que estarían involucradas en los hechos investigados. De acuerdo con las fuentes de Exitosa, los detenidos no solo estarían vinculados con el secuestro de Lara , sino también con el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban.

Las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta 4x4 de alta gama cuando ocurrió el violento ataque. El crimen elevó la preocupación de las autoridades y motivó el despliegue de acciones para identificar y ubicar a los responsables.

La captura de los cinco sospechosos constituye uno de los principales resultados del operativo, aunque las investigaciones deberán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos y esclarecer cómo se produjo el ataque.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el rescate, las circunstancias del secuestro y la participación que habrían tenido los detenidos.