Cercado de Lima: mototaxista es asesinado a balazos dentro de su vehículo y sicarios se dan a la fuga

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió en el cruce del jirón Junín con el jirón Lucanas, donde la víctima fue atacada por sujetos que se desplazaban en una moto lineal.

La víctima fue identificada como Martin Herrera Las Rivas, quien se encontraba conduciendo su mototaxi cuando fue interceptado por dos sujetos. De acuerdo con el relato de vecinos y testigos, los atacantes se aproximaron sin mediar palabra y comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones.

"Los criminales se le habrían aproximado sin mediar palabra y le dispararon en varias partes del cuerpo y en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga a toda velocidad", señalaron sobre la violenta agresión registrada en esta zona del Cercado de Lima.

Tras el ataque, el cuerpo de Herrera Las Rivas quedó tendido en el asiento del conductor. Minutos después, efectivos de la comisaría de San Andrés llegaron hasta el lugar y procedieron a acordonar la zona para proteger la escena del crimen.

La Policía espera la llegada de los peritos de criminalística, quienes deberán recoger evidencias que permitan esclarecer el asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha confirmado si existen cámaras de seguridad en los alrededores que hayan registrado el ataque.

Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer la identidad de los sujetos que dispararon contra el mototaxista. El caso permanece en investigación mientras los agentes buscan obtener nuevas pistas que permitan ubicar a los autores del crimen.